Razões governamentais para anfitriões e imigrantes

Exame do NADF (Dev Update Memorandum) e aprovação de um novo decreto de imigração, Com regras mais rígidas em relação a menores desacompanhados que chegam à Itália. Estas foram as manchetes das decisões do Conselho de Ministros, que ontem se realizou no Palácio Shigi, marcando dois passos importantes na actividade do governo liderado pela Primeira-Ministra Giorgia Meloni. Memorando de atualização do documento económico e financeiro, É um momento importante para a atuação do Poder Executivo, Tem como objetivo definir as opções econômicas do Poder Executivo. Todos os anos, Nadif traça um quadro da situação económica actual e faz estimativas para o futuro. Eles também dependem disso Os recursos que estarão à disposição do governo para a sua lei orçamental, A ser aprovado até o final do ano. O NADF, publicado todos os anos em setembro, serve para esclarecer a situação em que se encontra a economia italiana. É dada uma visão geral das questões mais importantes para o governo e, acima de tudo, são feitas previsões sobre a tendência do PIB e do défice, ou seja, o rácio dívida/PIB num ano.

Entre muitos Tópicos incluídos em Nadif (geralmente cerca de 100-150 páginas), é um dos artigos mais cuidadosamente observados. Como amplamente esperado no documento aprovado ontem pelo Conselho de Ministros, o Palazzo Chgi teve que revisá-lo O tempo de crescimento para o ano em curso é de 0,8% O calendário para o próximo ano também estará sujeito a avaliação. Governo razoável, disposição para seguir a posição Responsável e prático, Ele está ciente de que a primeira questão em cima da mesa é uma questão Manter sustentável a dívida pública, que é sempre elevada. Não é um processo fácil, mas é necessário se quisermos salvar o poder de compra das famílias que estão sob ataque crescente de políticas internacionais agressivas. Comparativamente ao último valor, o governo Meloni esperava um aumento de 1%, mas a realidade coloca o máximo em 0,8%.

Para 2024, o PIB (ou seja, sem ter em conta as intervenções governamentais) poderá crescer cerca de 1%, enquanto a estimativa em Abril era de 1,4%. À luz destes indicadores, a questão central permanece: Quanto o governo pretende emprestar no próximo ano? Então, quanto dinheiro você deseja economizar para o orçamento de final de ano? Em abril, esperava que a dívida em 2024 atingisse 3,7% do PIB. Cada aumento de 0,1% equivale a pouco menos de dois mil milhões de euros adicionais à lei orçamental. Mas a União Europeia está interessada em monitorizar o montante da dívida contraída pelos Estados-membros, especialmente a Itália, que já sofre de uma dívida pública muito elevada. Este jogo não é apenas de alto risco, é estratégico.

Mas se o jogo Nadef é, do ponto de vista da lei orçamental, um jogo das casas decimais e da relação cambial com a Europa, cujos efeitos serão distribuídos ao longo do tempo, Quanto ao capítulo da imigração, que é o outro tema da agenda do Conselho de Ministros, continua a ser a prioridade do momento. Com toda a urgência de uma emergência diária. Novo decreto de imigração No essencial, afirma que qualquer pessoa com autorização de residência pode ser expulsa “por motivos graves de ordem pública ou de segurança pública”, ou se for submetida a medidas administrativas de segurança. Os controlos sobre os pedidos de visto para entrar em Itália foram reforçados e as regras para menores não acompanhados foram alteradas. particularmente, Crianças que chegam à Itália entre 16 e 18 anos Podem ser colocados em centros de acolhimento destinados a adultos, em vez de instalações para menores, se não houver espaço. O período máximo será de três meses. Além disso, para garantir que aqueles que dizem ser menores são realmente menores, podem ser realizados exames médicos, incluindo raios X. Em geral, os centros de acolhimento poderão acomodar legalmente até o dobro do número de pessoas esperado hoje. Fornecer fundos adicionais para policiais e bombeiros, Enquanto ainda se discute a questão do acolhimento dos imigrantes, será realizado um concurso para selecionar cem voluntários em serviço permanente no país Guarda Costeira.

Sem os detalhes contidos no decreto, é assim Filosofia O que está por trás disso e representa um elemento distintivo na política de imigração do poder executivo. A Primeira-Ministra, que tem de mediar entre os avanços da Liga e os sinais de pressão vindos do seu próprio partido, tenta responder com uma linha de mediação a quem quer tudo de imediato no que diz respeito ao controlo do desembarque. Objectivamente falando, uma medida particularmente restritiva sobre a imigração, neste momento, constituiria um salto de tal magnitude que prejudicaria os esforços na Europa para obter audiência e ajuda.

Na verdade, o Primeiro-Ministro escreveu uma carta aos líderes dos países mediterrânicos europeus a solicitar-lhe Uma abordagem comum e coerente à crise migratória Captura perfeitamente o argumento defendido pelo Gabinete. A carta, enviada à luz da cimeira Med9 que se realizará em Malta no dia 29 de setembro, apela aos líderes de França, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre, Malta, Eslovénia e Croácia a formarem uma frente comum sobre políticas de migração. Meloni, que insta os seus colegas a adoptarem uma abordagem coerente, deseja continuar a acompanhar a evolução positiva da visita do Presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen em Lampedusa em 17 de setembro.

Não somente. A nova estrutura europeia que começa a tomar forma, que é o acordo com Paris, mas a grande frieza com Berlim, impõe uma postura cautelosa mas firme nas escolhas do governo. A cena muda e as cadeiras se movem Mesa de BruxelasSão passagens sempre precisas, como evidenciam os ataques do semanário alemão Der Spiegel (o tempo da “política moderada” por parte da primeira-ministra Giorgia Meloni “acabou”). Perante a crise migratória, um ano depois da sua tomada de posse no Palácio Chigi, o Primeiro-Ministro aposta nas “receitas da direita: um sinal de impotência”, como escreveu ontem o famoso jornal) e na nova harmonia com Macron (o A questão da imigração foi testemunhada em Paris e Roma. “Eu me opus, violentamente em algumas vezes, depois que a líder de extrema direita Giorgia Meloni chegou ao poder. Hoje, pelo contrário, oferece perspectivas de reaproximação, cuja última manifestação foi a reunião realizada ontem em Roma entre o primeiro-ministro e Emmanuel Macron.” O jornal francês Le Monde escreveu isto hoje num artigo intitulado “Macron Meloni aborda a questão da imigração. E este jogo Posicionamento franco-alemão Não pode ser ignorado, porque em matéria de imigração vale mais que mil decretos.