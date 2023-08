Milan: Tobaconest primeiro intimida, depois fixa pos com o rabo entre as pernas

O revendedor não queria saber o que tirar a “máquina” do tambor, então o cliente recorreu aos Carabinieri

Este maço de cigarros realmente não quer que o cliente pague por ele. Ou melhor… Ele não queria que ele pagasse pelo PDV, o dinheiro seria bom para ele.

O fato é que já houve decisão em 25 de outubro de 2022 Isenção dos comerciantes de tabaco da obrigação de fornecer pagamentos eletrônicos… mas em junho passado foi retirado: então a obrigação do Pos também voltou aos vendedores de cigarros, ou seja, você pode pagar os cigarros no caixa eletrônico (não só isso, a multa para quem não cumpre as obrigações legais foi devolvida de 30 euros mais 4% do valor móvel rejeitado).

O valentão do tabaco primeiro, depois o ponto de venda

No final, bastou ver os Carabinieri do lado de fora da loja para convencer o lojista a aceitar o cartão de débito que o cliente havia sacado para pagar a conta: um maço de cigarros.

Aconteceu no início da tarde de quarta-feira, 9 de agosto de 2023, em uma tabacaria em Pioltellofechar Milão. Um cliente queria comprar um maço de cigarros, mas na hora de pagar em vez de usar dinheiro, pediu que houvesse pontos de venda.

Como Prima La Martisana conta, O dono da loja negou a possibilidade de usar o PDVporque ele alegou que o número era muito baixo.

Daí a briga e a posterior ligação para o 112: a tabacaria não quis tirar a “máquina” do cilindro, então o cliente recorreu aos Carabinieri.

Quando a palavra é suficiente: a mera presença do exército convenceu o operador a evitar problemas por alguns euros.

Obrigação de aceitar o cartão multibanco

Informamos que, a partir de 30 de junho de 2014, os lojistas são obrigados a aceitar o pagamento das despesas realizadas nos pontos de venda por qualquer valor. Durante anos, a obrigação vigorou numa versão light onde o indicador não vinha com a aceitação de cartões e cartões de débito com multas, mas agora prevê-se que seja acrescida uma multa de 30 euros a 4% do valor da transação .

Em 2022, o governo discutiu a possibilidade de alterar a regra, prevendo um pagamento mínimo superior a 60 euros. Esta disposição também não entrou em vigor devido à opinião contrária da União Europeia.

O tema das comissões ainda está na mesa da discussão política. Se o pagamento com cartão de débito não acarretar custos para o cliente (além das anuidades do cartão e da conta à ordem), para o comerciante, para além das comissões de gestão e manutenção do POS, prevêem-se comissões que podem atingir os 5% do valor pago. Comissões que são acionadas para pagamentos acima de 5 euros.