Banner, Giorgetti está otimista: “Vamos atingir nossos objetivos”. A indignação de Bonomi com a manobra – a economia

Uma manobra sem visão que carece de poderosas intervenções anticíclicas. A Confindustria expressa sua decepção com a lei orçamentária, que penaliza as empresas. E encontra-se em sintonia com os sindicatos ao criticar um item considerado deficiente em orientações e com medidas parciais e tímidas. Mais poderia ter sido feito, é também o coro dos sindicatos e das autoridades locais. Todos são respondidos pelo Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti, que defende o sistema de direito orçamentário Construído em pouco tempo e em um quadro econômico com muitos riscos: é uma manobra “corajosa e responsável” que será benéfica para a Itália.

Mas isso deve necessariamente levar em conta o objetivo da “sustentabilidade fiscal”. É por esse caminho, explica Giorgetti em mais de duas horas de audiências nas comissões mistas de orçamento da Câmara e do Senado, que se movimenta toda a estrutura da lei orçamentária. Também inclui a opção “dolorosa” de ter que cortar o ajuste da inflação previdenciária: uma intervenção de “correção de tendência” para o crescimento explosivo dos gastos previdenciários de cerca de US$ 10 bilhões ao longo dos três anos. “Teria preferido não o fazer, mas sem isso o círculo não poderia ter sido quadrado”, admite o ministro. O momento é difícil, explica: a economia está em desaceleração e o aumento da inflação “coloca em risco a sobrevivência dos nossos negócios”, com um impacto nas famílias “particularmente grave” para os de menor renda. Mas para Giorgetti, o “pessimismo” de hoje sobre nossas perspectivas econômicas não pode ser compartilhado.

Assim, ele cita Churchill e solta o otimismo: o PIB pode cair no final do ano, mas a economia é “resiliente” e voltará a ganhar força em 2023, também graças ao impulso do Pnrr. Para o próximo ano, a estimativa do PIB limitou-se a uma estimativa de precaução de +0,3%, mas a barra subirá para perto de 2% em 2024, e para 2025 a meta é superar a previsão de +1,3%. Voltando à manobra, o ministro defende as opções políticas, com o início das ações no programa de governo que terminará no quinquênio (haverá tempo e formas de estender a taxa fixa também para os funcionários, diz, e para a cunha, a meta é de 5%), sublinha que não há amnistia, e que a “trégua fiscal” responde também à necessidade de contrariar o impacto da inflação, reduzir os pagamentos com pontos de venda (“Se o restaurante não aceite, mude”), abre para lucros adicionais (“estamos prontos para corrigir quaisquer distorções”) e enfatiza a excelente recompensa que estamos trabalhando para abolir o bloqueio de créditos, mas também destaca um problema com o show.

Uma extensão dos incentivos fiscais para empresas no sul também está a caminho, enquanto quaisquer novas intervenções energéticas serão avaliadas em março. Por fim, diz estar disposto a aceitar qualquer crítica, desde que não se diga que os mais vulneráveis ​​não estão sendo protegidos. As críticas vêm. A Confindustria levanta a voz, qualificando de “risível” o corte de cunhas e criticando a decisão de direcionar recursos para metas “na nossa opinião e não prioritárias nesta fase e questionáveis ​​no seu mérito”, como taxas fixas e reformas antecipadas, penalizando assim as empresas , diz o presidente Carlo Bonomi. Os sindicatos também ficaram desapontados, justamente no dia em que a manobra também foi o centro da greve das organizações populares que se manifestaram em várias cidades. O veredicto da CGIL e do UIL é muito claro, pois eles convocaram a primeira greve regional na Lombardia em 16 de dezembro: para a CGIL é uma manobra de curto prazo; Para Uil, falta direção de viagem. A CISL é mais cautelosa: é boa para emergências, mas não é ampla o suficiente. Muitas pessoas estão pedindo para fazer mais. A Associação dos Construtores, em particular, volta a pressionar para que as transferências de crédito sejam liberadas: “O grito de alarme das famílias e das empresas chega até nós todos os dias”, alerta Ance. Embora reconheça a amplitude do acórdão, o Tribunal de Contas destaca “elementos de incerteza no quadro fiscal” e alerta que o aumento do cap e da caixa e medida no ponto de venda “pode não ser condizente” com os objetivos do Pnr.

Enquanto isso, corrida pelo Pnrr segue dentro do planejado, mesmo com mudança de governo, e a Itália já poderia sugerir um terceiro pagamento, no final do ano, de cerca de 20 bilhões de euros. Não é apenas o ministro da Economia, Giorgetti, que está seguro de que as metas de dezembro estão ao alcance: até mesmo a força-tarefa europeia, após uma visita aos ministérios em Roma esta semana, retorna a Bruxelas satisfeita por não ter enfrentado nenhuma anomalia lenta ou questões críticas preocupantes que poderiam Isso pode ter prejudicado a troca do prêmio de dezembro.

E há ainda mais um passo em frente: começaram as discussões entre o governo e os técnicos da UE para ajustar o plano, que para muitos ministros se tornou irrealista devido aos elevados custos da guerra. Bruxelas concorda, desde que as mudanças digam respeito a investimentos individuais e não a todos, e as reformas não se toquem. Não surpreendentemente, no final da missão dos técnicos da UE, disse Giorgetti no primeiro evento anual sobre Pnrr organizado pela Itália com a Comissão Europeia. O comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, explicou que a equipa europeia tinha “verificado” um nível “extraordinário” de empenho de todas as administrações, explicando que se o governo Draghi estava a ir bem, então o novo governo estava “a ir bem”. Tanto é assim que o próprio grupo de trabalho da UE chegou a dizer que estava “animado” com o andamento da implementação do Pnrr, e “bastante otimista” de que o terceiro lote pudesse chegar dentro do prazo, ou seja, no início de 2023.