Acordo de reestruturação Superbonus e Maxi: Intesa vende 1,3 bilhão de créditos e abre espaço para compras

Maxi contrato de transferência de créditos tributários associados a b Renovações de edifícios. A Intesa Sanpaolo acaba de assinar um contrato de transferência de créditos para a Ludoil Energy no valor de € 1,3 bilhão. Esta é uma venda padrão para este tipo de ativo.

Intesa Sanpaolo E energia ludwell A SPA, uma das principais empresas privadas do setor energético, que atua na área da logística de infraestruturas e fontes de energia renováveis, e que investe em projetos inovadores de economia circular, assinou um acordo para receber isenções fiscais associadas a prémios e bónus de construção bônus por um valor de imposto igual a 1,3 mil milhões de eurosNota explica. A nova cessão será referente a recebíveis adquiridos a partir de 1º de maio de 2022, identificados pelo código único fornecido pela Receita Federal.

Capacidade limitada

E o “grupo liderado por Carlo Messina”, continua a nota, “foi o primeiro banco italiano a cumprir integralmente o decreto de ajuda, que previa a transferência para o mundo dos negócios. O contrato assinado com a Ludoil Energy responde à lógica de um reinício gradual do mercado de concessão de crédito: o objetivo do Banco é continuar a envolver um grande número de empresas para expandir a sua capacidade financeira, hoje saturado. Na verdade, são a contrapartida primária e decisiva para a promoção do mercado de transferências com o objetivo de relançar e expandir o negócio.”

atualmente, de fato, A capacidade tributária de todas as instituições de crédito (Necessário para compensar os créditos obtidos pelas empresas) é o cap: fenômeno também relacionado ao Intesa San Paolo. Um método viável é liberar capacidade por meio das chamadas “quartas transferências” para empresas que possuem contas correntes.