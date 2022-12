Ecofin de Giorgetti, acordo necessário com a Hungria

Em Bruxelas, o Ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti, participou hoje na reunião do Ecofin com O imposto mínimo globale a liberação de fundos para Ucrânia e Pnrr húngaro.

Em seu discurso, o ministro enfatizou que chegar a um compromisso com a Hungria nessas questões é essencial.”A conclusão positiva da história é objetivamente do interesse de todosEm particular, Giorgetti pediu ao seu homólogo húngaro que aprovasse os impostos mínimos globais.

Relativamente à discussão em curso sobre a reforma da governação europeia na área das finanças públicas, a Ministra sublinhou que os Estados membros também devem ter uma linha comum porque “Seria irreal pensar em voltar às regras anterioresSobre o tema da tributação estrutural, Giorgetti criticou a abordagem muito rígida de alguns, considerada mais prejudicial na atual conjuntura econômica caracterizada por extrema incerteza internacional.

Durante o Ecofin falou-se também de Sede da Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA), no qual a Itália está muito interessada: temos todas as características para confirmar uma forte candidatura que será formalizada assim que o processo for aberto. A esse respeito, existem muitas cidades adequadas e, claro, também Roma, então a posição italiana era.

O dono da via XX Settembre também falou sobre o tema dos incentivos públicos, pedindo que Mais preciso e conveniente“na fase de proposta e”Mais perto da necessidade de responder com eficácia aos desafios que se colocam“.

Ontem à margem da reunião do Eurogrupo, Giorgetti falou sobre o esperado pacote de apoio dos EUA A partir deLei de Redução da Inflação Declarando que apoia um plano europeu do IRA destinado a conter a inflação: “Vemos positivamente medidas que apoiem a competitividade e protejam a produção estratégica, mas ao mesmo tempo acreditamos que qualquer intervenção deve ser realizada a nível europeu preservando a integridade do mercado único num espírito de cooperação sincera. Devemos garantir igualdade de oportunidades competitivas para nossas empresas em relação ao mercado dos EUA e ao mercado interno europeu“.

À margem dos encontros em Bruxelas, o ministro reuniu-se com os seus homólogos luxemburgueses, Eurico Pax e o português Fernando Medina, em dois encontros bilaterais.