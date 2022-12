A transição 4.0 não vai para o sótão: um aumento imediato da taxa é considerado e, em seguida, uma revisão estrutural do plano

Não há menção no projeto de lei orçamentária ao plano de Transição 4.0, que entrará em nova fase a partir de janeiro taxas mais da metade Em relação a 2022, o registro da não renovação do crédito tributário de formação 4.0 causou grande polêmica e levou o chefe dos industriais Carlo Bonomi a se manifestar. “Decepção” no mundo corporativo.

A isto devemos acrescentar que dado o foco da manobra na gestão da inflação e emergências energéticas e no lançamento de reformas decorrentes de promessas eleitorais, não deve haver espaço para interferências na Transição 4.0, nem mesmo na necessariamente rápida passagem da manobra no Parlamento .

No entanto, ao longo dos últimos dias surgiram vários indicadores que nos permitem olhar para o futuro próximo com algum optimismo. Alguns deles são sinais políticos, como o encontro de 29 de novembro entre Carlo Calenda, líder do movimento e ex-ministro do Desenvolvimento Econômico, também o “pai político” do plano Indústria 4.0, e o atual governo liderado por Giorgia Meloni. A Transição 4.0 foi um dos temas centrais deste encontro.

Outro sinal também foi dado em 29 de novembro pelo ministro da Empresa e Artesanato da Itália (Mimit, ex Mise) Urso em mensagem Enviada à Anitec-Assinform: carta em que o Ministro realçava a necessidade de uma revisão profunda do plano para concretizar as necessidades impostas pela evolução do contexto económico, com maior enfoque nos “aspectos não materiais”. O trabalho de revisão começará em janeiro e estará sujeito a uma ‘abordagem holística de trabalho e escuta’.

Rumo a um aumento imediato da taxa de juros

O que acontece nos bastidores? Em andamento conversação pelo governo com a União Europeia para devolver parte dos recursos do PNRR alocados para o período que termina em 2022 mas ainda não gastos, como o próprio ministro admitiu em entrevista ao Corriere della Sera em 3 de dezembro, onde explicou que o plano precisava ser refinanciado e que, nesse sentido, “iniciamos discussões com a Comissão para usar os recursos do PNR mesmo após o prazo de 31 de dezembro”.

o que isso significa? Remanescentes da Transição 4.0, os recursos alocados ao plano – RFF 13,38 bilhões mais RFF 5,08 do Fundo Complementar – foram utilizados para financiar os cap rates que vigoraram em 2021-2022 e, até o final deste ano, encerram seu impacto (excluindo entregas de mercadorias encomendadas há um ano de 2022, o que é possível até junho de 2023). Terminada esta fase, em janeiro de 2023, o plano deverá entrar numa nova fase financiada exclusivamente com recursos do Orçamento de Estado, razão pela qual as taxas estão sujeitas a Um corte tão grande.

O diálogo conduzido por Rafael Veto, Ministro dos Assuntos Europeus e Políticas de Coesão e PNRR, visa obter da Comissão a possibilidade Adiado para 2023 A parte desses recursos (falamos de pouco menos de 4 bilhões de euros) que não será utilizada no biênio 2021-2022 devido à pandemia e ao cenário macroeconômico.

São conversas que começaram e avançam com convicção por parte do governo, mas seus resultados não são claros: na verdade, as regras europeias exigem que os recursos sejam gastos para atingir metas. Mas é justamente disso que a Itália pretende tirar proveito: a meta deve, de fato, ser atingida em termos de negócios (cerca de 120.000 empresas); Além disso, a prorrogação do prazo de utilização dos recursos se estenderá até 2023, ficando assim dentro do prazo contemplado pelo Registro de Nomes de Domínio (PNRR).

Se o diálogo for bem-sucedido, o resultado dessas negociações – pelo menos é essa a intenção do governo – pode levar a Reajustes para 2022 Também para o refinanciamento do crédito fiscal de 2023 Treinamento 4.0. Tudo isso no contexto de uma decisão que está fora da lei orçamentária, que deve ser alcançada Os primeiros meses de 2023.

No que diz respeito à Formação 4.0, o governo deverá – mediante disponibilidade de recursos – proceder na sequência do decreto que aumento de preço Desde que você faça suas compras de fornecedores qualificados (na verdade eles nunca entraram em vigor), finalmente acompanhe-os até 2023.

Existe – porém vale a pena enfatizar novamente – a possibilidade de que possa ser A União Europeia diz não, enfatizando como as regras do PNRR deixam claro desde o início que os recursos alocados, mas não explorados, não podem ser recuperados. Nesse caso, dificilmente a Itália encontrará outros recursos para financiar uma alta de juros.

Transição 4.0 2022 Transição 4.0 2023 (hoje) Transição 4.0 2023 (o possível) Bens Físicos 4.0 40% para investimentos até 2,5 milhões

20% para investimentos de 2,5 a 10 milhões

10% para investimentos de 10 a 20 milhões 20% para investimentos até 2,5 milhões

10% para investimentos de 2,5 a 10 milhões

5% para investimentos de 10 a 20 milhões 40% para investimentos até 2,5 milhões

20% para investimentos de 2,5 a 10 milhões

10% para investimentos de 10 a 20 milhões Ativos Intangíveis 4.0

Os ativos de hardware e software são 4.0

Treinamento 4.0

70% para pequenas empresas

50% para médias empresas

30% para grandes empresas (desde que você entre em contato com alguns credores – taxas NB que nunca entraram em vigor devido à falta de disposições de execução) 70% para pequenas empresas

50% para médias empresas

30% para grandes empresas Pesquisa, desenvolvimento, inovação e design

20% para atividades de pesquisa e desenvolvimento

10% para atividades de inovação, design e conceito estético

15% para atividades de inovação com metas voltadas para a transformação ecológica ou a meta de inovação digital 4.0 10% para atividades de pesquisa e desenvolvimento

5% para atividades de inovação, design e conceito estético

10% para atividades de inovação com metas voltadas para a transformação ecológica ou a meta de inovação digital 4.0 20% para atividades de pesquisa e desenvolvimento

10% para atividades de inovação, design e conceito estético

15% para atividades de inovação com metas voltadas para a transformação ecológica ou a meta de inovação digital 4.0

Revisão do plano a partir de 2024

Paralelamente, o governo também passará para um Reveja plano estrutural, que no entanto se tornará um fator de 2024. Urso refere-se a isso quando diz que o plano hoje “não se afasta muito da abordagem de 2017, pois depois de mais de 6 anos precisa de uma revisão profunda para incluir as necessidades impostas pela mudança do contexto económico”.

As hipóteses em estudo variam, e todas elas visam ganhar dinheiro estrutural Este pacote de incentivos. Eles vão desde aqueles que, como o próprio Kalinda, propõem um retorno ao hiperconsumo, até aqueles que preferem revisar as listas de categorias de produtos incluídas nos Anexos A e B, até aqueles que gostariam de ampliar o escopo da transição plano 4.0 para incluir incentivos para apoiar a transição verde. Há também a ideia de vincular taxas mais altas ao alcance de determinadas metas de recrutamento.

Isso vai ser discutido em vários encontros que vão contar com a participação de associações empresariais e outras partes como campeãs, dando credibilidade às intenções do ministro de adoptar um “caminho comum”.

No entanto – sentimos – a previsão terá de ter em conta que se o possível aumento das taxas para 2023 podemos esperar pela muleta do PNRR, então a partir de 2024 teremos definitivamente que lidar com os nossos bolsos e connosco. Outras milhares de emergências que, ano após ano, chamam a atenção da política.