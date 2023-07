Tudo o que você precisa saber antes de comprar um Renault (confiabilidade, problemas, preços, qualidade)

Renault Possui um longo legado na indústria automotiva desde a sua criação. A empresa francesa tem contribuído constantemente para inovações no setor, produzindo uma série de modelos de grande sucesso que influenciaram a mobilidade na estrada ao longo do tempo. A gama de veículos oferecida pela Renault é ampla e variada, incluindo carros urbanos, sedãs, peruas, crossovers e SUVs. A extensa lista de modelos cobre uma variedade de segmentos de mercado, desde carros pequenos e compactos até carros de luxo de prestígio. Mas vejamos neste artigo:

Conheça os carros Renault

O que você precisa saber sobre carros Renault

Confiabilidade e segurança Renault

Conheça os carros Renault

Renault Twingo É um citadino de 5 portas, com um interior vivo e acabamentos discretos. O motor e a transmissão estão localizados na parte traseira do veículo. O carro oferece bom conforto para quatro passageiros, mas tem limitações em termos de espaço para bagagem. Twingo se revela Confortável para condução urbanaA direção responde rapidamente e o carro tem agilidade notável, com a capacidade de girar quase sobre si mesmo. O preço inicial ronda os 15.000 euros.

A quinta geração de Renault Clio A preparar-se para receber uma atualização, com especial atenção ao design da frente. O interior é bem acabado e equipado com tecnologias avançadas, porém, entrar no porta-malas pode ser complicado. O carro tem um bom desempenho em termos de aderência à estrada e conforto. Entre os diversos sistemas de assistência ao motorista, há também a tecnologia de direção semiautônoma, que permite maior assistência na condução em rodovia. As versões equipadas com o motor 1.0 TCe distinguem-se pelo seu dinamismo e baixo consumo de combustível. o Preço inicial do Renault Clio Nesta configuração ronda os 17.000 euros.

Renault Captur Trata-se de um espaçoso crossover no habitáculo, com especial atenção aos acabamentos e um sistema multimédia de elevada qualidade. O carro oferece boa aderência à estrada e é reativo ao mudar de direção. Embora não seja projetado para performance atléticaNo entanto, os motores mostram capacidade de resposta impressionante e baixo consumo de combustível. As versões equipadas com o motor 1.0 TCe GLP custam um pouco mais do que as somente a gasolina. O preço começa em cerca de 22.000 euros.

rinoceronte arcana É um SUV coupé derivado do Captur, com um design aerodinâmico mas com amplo espaço tanto no habitáculo como na bagageira. lá Lv de técnicas e acessórios É óptimo, e os acabamentos são de boa qualidade. O carro oferece boa aderência à estrada, com direção responsiva, embora levemente amortecida, garantindo conforto adequado mesmo em superfícies irregulares. Renault Arkana nestas configurações começa em cerca de € 31.000.

Renault Austral É um crossover de tamanho médio com um painel distinto apresentando uma configuração de duas telas em forma de L. O destaque deste carro é Sofá retrátil, proporcionando mais flexibilidade no espaço interior. O carro apresenta agilidade impressionante e desempenho notável com todos os motores disponíveis: um híbrido leve de três cilindros de 1,2 litros e um híbrido leve de quatro cilindros 1,3. Renault Austral começa em cerca de 32.000 euros.

O que você precisa saber sobre carros Renault

A Renault tem investido na produção de veículos elétricos e híbridos, com o objetivo de contribuir para a transição para a mobilidade sustentável. A sua gama de carros elétricos, conhecidos como ZE (Zero Emission), inclui Modelos de sucesso como o Renault Zoe, que é um compacto elétrico popular no mercado. A segurança é uma prioridade para a Renault, por isso seus carros passam por rigorosos testes de colisão e segurança para obter classificações Euro Ncap positivas. A Renault Motors é conhecida por sua inovação contínua na indústria automotiva. Desenvolveu tecnologias de ponta, incluindo sistemas de assistência à condução, o sistema multimídia R-Link e outras soluções inteligentes para conectividade avançada e interação com o veículo.

A paixão da Renault pelo automobilismo é evidenciada por sua participação ativa em diversas categorias, inclusive na Fórmula 1. A experiência no automobilismo ajudou a transferir tecnologias e conhecimentos das pistas para a produção de carros de rua. Com seu compromisso com a inovação e a qualidade, a Renault recebeu inúmeros prêmios prêmios e reconhecimentos ao longo dos anosDesenhar os seus modelos e adotar soluções tecnológicas avançadas. A marca Renault goza de reconhecimento global e de uma grande presença internacional. A montadora produz carros em muitas fábricas localizadas em diferentes continentes, o que permite atender às necessidades de consumidores em todo o mundo.

Confiabilidade e segurança Renault

Comissão Europeia Independente Euro N capa Realiza testes de segurança de carros novos e avalia em quatro categorias específicas: a proteção de adultos e crianças dentro do veículo em caso de colisão simulada, a capacidade do veículo de reduzir as consequências para usuários vulneráveis, como pedestres e ciclistas no impacto e eficácia dos sistemas de assistência ao motorista na prevenção de acidentes.

Relativamente às viaturas Renault, os sistemas de assistência à condução obtiveram a pontuação máxima nas classificações Euro Ncap, definidas como “muito bom”. Os carros provaram sua capacidade de entregar um Suporte de driver otimizado, mas sem causar dependência excessiva do sistema de condução semiautônomo. O Euro NCAP elogiou a capacidade dos sistemas da Renault de responder às características da estrada, como desaceleração precoce em curvas e rotatórias, melhorando a segurança do motorista e reduzindo a fadiga.

Os veículos são equipados com sistemas de segurança de backup robustos e foram elogiados por comunicar com precisão as capacidades e limitações de seus sistemas. O Renault Austral Active Driver Assist alcançou a pontuação mais alta já alcançada por qualquer sistema de assistência à direção testado até o momento pelo Euro NCAP. Renault Austral Demonstra uma resposta mais completa às manobras de outros veículos, melhorando ainda mais a segurança e a confiabilidade das tecnologias de direção assistida.

Como a confiabilidade depende do número e tipo de defeitos que afetam o veículo, pós consumo Eles foram em busca das falhas que a maioria dos entrevistados mencionou. Entre os problemas que os motoristas enfrentam, em primeiro lugar estão os relacionados à parte elétrica dos carros. Entre as marcas que sofrem mais que a média com esse tipo de problema também estão Renault. Outras idas à oficina são relatadas por problemas de combustão do motor, que a Renault sofre particularmente, e por peças elétricas ligadas ao motor, nas quais a Renault também se destaca negativamente.

Com base nos resultados de TÜV Sul, o órgão de certificação, inspeção e testes, descobriu que a maioria dos carros novos não apresenta defeitos significativos nos primeiros anos de uso. A confiabilidade está piorando com o tempo. em um caso específico de Renault Kangoo Ele foi identificado como o carro mais problemático após a quinta revisão e havia 37,5 exemplares defeituosos em cada 100 carros testados. Esse tipo de análise não se baseia apenas na qualidade intrínseca do carro, porque os carros estão se tornando mais confiáveis ​​em média. A manutenção regular desempenha um papel fundamental na ocorrência de defeitos mais ou menos graves.