Aise.it – ​​​​a agência internacional de imprensa estrangeira

roma\aise\ – Festa de São Bento padroeiro e protector da Europa, das raízes cristãs do antigo continente, protecção dos povos europeus e da sua cultura milenar, grupos monásticos inspirados na espiritualidade beneditina, Dia dos Navegantes e várias festas dos santos padroeiros nesta época festiva. Mais uma vez: Viagem de jovens a Lisboa, Portugal, por ocasião do Dia Internacional da Juventude. Desembucha “Cristandade”programa de TV da Rai Foreign Offer criado e apresentado por Irmã Miriam CastelliNo episódio de amanhã, domingo, 9 de julho, ao ar no Ray Itália Ao vivo das 10h15 às 12h20 do Rai Studios em Saxa Rubra em Roma.

O principal convidado do episódio é o padre Bernard Ardora, chefe da Pontifícia Comissão para as Ciências Históricas, que fala sobre a identidade europeia, a cultura, a história e o patrimônio da humanidade, especialmente da Itália, coração do cristianismo e sede do Império Romano. um dia.

Junto com o padre Bernard, a jornalista e escritora Ângela Jantoska é especialista em problemas relacionados à economia dos mares e comprometida com a defesa dos direitos humanos em relação a mulheres e crianças.

O outro convidado é o padre Pircus Duverky Guma, da Ordem Beneditina da Abadia de San Vincenzo de Bassano Romano e especialista em direito canônico monástico que fala sobre o fundador do monasticismo ocidental, sobre o tema do lema beneditino “ora et labora”. , para a proteção da criação e do trabalho da terra que caracteriza a espiritualidade monástica, bem como o trabalho dos beneditinos na proteção e preservação de textos antigos. Padre Goma também reflete sobre a oração monástica que produziu obras-primas musicais como a do compositor franco-belga Josquin Despres, conhecido como o “Michelangelo da Música”, cujo filme foi exibido na Capela Sistina e na Abadia de Farfa, na província de Rieti . liberte-o.

Depois vamos para Santiago do Chile, onde Anilo Gargiulo fala sobre a visita do Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, ao Chile e Paraguai, e em particular o encontro com a comunidade italiana e os descendentes de italianos.

No centro do programa está a Divina Liturgia celebrada na Igreja de San Gerlando in Lampedusa e ao meio-dia a oração do Papa é a oração dos Anjos da Praça de São Pedro.

O episódio foi enriquecido com notícias relacionadas com a atividade do Papa e da Santa Sé, entre elas o encontro do Papa com a família Assange e a mensagem do Papa à Organização para a Alimentação e a Agricultura. Entre os serviços estão o encontro do presidente Sergio Mattarella com a comunidade italiana no Chile e os lugares de San Benedetto onde se acende a chama pela Europa. Finalmente, uma reflexão de Sua Majestade Monsenhor Vincenzo Paglia, Presidente da Pontifícia Academia para a Vida, sobre São Bento e a Civilização Cristã. (ais)