Como fazer da Itália um país de energia renovável

o mercado italiano de renovável Tem um enorme potencial ao qual ainda não conseguimos dar voz.

Há alguns Medidas necessárias Para reverter esta grave estagnação do desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida em nosso país.

Com as atuais taxas de crescimento, em 2030 a Itália só conseguirá atingir 25% de suas metas climáticas, alcançando essa meta 85 gigawatts Quase a partir de fontes de energia renováveis 40 anos.

Ficamos muito para trás e hesitamos quando outros aceleram: o mix global de energia está mudando rapidamente de combustíveis fósseis para renováveis, deixando um papel para gás ou energia nuclear em aspectos de intensidade energética. Além da questão da sustentabilidade, o aspecto econômico também deve ser levado em consideração: até 2030 o investimentos Os ativos cumulativos relacionados a energias renováveis ​​e tecnologias de transformação totalizarão 44. ou um bilhão de dólares.

O verdadeiro ponto-chave, ainda não compreendido na Itália, é a velocidade desse processo: 440 GW de novas instalações fotovoltaicas são esperadas em todo o mundo em 2023, 107 GW a mais do que em 2022.

Estamos enfrentando o maior aumento de todos os tempos (fonte: Agência Internacional de Energia). seção “armazenarComplementar e crítico para os cortes de energia fotovoltaica e eólica, está evoluindo rapidamente, estendendo uma fronteira que é muito explorada pelos conservacionistas de fósseis: estudos confiáveis ​​preveem cerca de US$ 35 trilhões em investimentos nos próximos sete anos globalmente.

Estamos falando de investimentos e desenvolvimento econômico e industrial que interceptarão os países que embarcarão na mudança de matriz energética e ganharão, não por um ano, mas por décadas, vantagem competitiva Por um lado custos de energia e emissões E cadeia industrial.

E na Itália? Apesar dos atrasos permanentes no licenciamento, os investimentos planejados para 2022 por todas as empresas de energia renovável italianas e estrangeiras totalizam cerca de 41 bilhões de euros. Mas pode crescer mais.

Em perspectiva, trata-se de Configurações de redeE construção de obras civis, Imagine e pense na cadeia de suprimentos de estudos técnicos, especialistas e supervisores. O aquecimento de edifícios, a mobilidade, a navegação e a produção industrial com uso intensivo de energia devem ser inovadores.

Na Itália há muitos atrasos, proibições e hesitações e, como resultado, hoje, 3 de 4 projetosainda estão esperando Permissões. Se tomarmos o ranking europeu da taxa média de crescimento das renováveis ​​até 2022, a península ocupa o 22.º lugar, ultrapassada por “vizinhos” e “rivais” como Portugal, Espanha e Grécia. A mudança de ritmo dos últimos meses tem que ser comparada com a estagnação dos últimos anos, e afinal não foi tão difícil fazer melhor.

respeitar 2030 metas Devemos aumentar, a partir de hoje, aprox. 8 vezes lá Velocidade de desenvolvimento e interligação de usinas fotovoltaicas e eólicas. Atrasar os objetivos do European Green Deal significa não atrair investimento estrangeiro e, ao desacelerar a transformação cultural do país, corre o risco de confundir os cidadãos sobre o que querem e precisam.

Por exemplo, temos certeza de que a porcentagem de vendas de carros elétricos Na Itália (BEV) do total, equivalente a cerca de 7%, metade da Alemanha, não depende também de uma atitude cultural de ostracismo em relação ao mundo verde? Os carros elétricos fazem todo o sentido se forem movidos a energia limpa e o mesmo vale para outros meios de transporte.

Para crescer e competir, as indústrias italianas devem contar com Preços de energia determinados e competitivoscomo os garantidos por contratos PPA. mundo da agricultura atravéstensão agrícola Pode inovar e garantir uma produção de alta qualidade, de acordo com a profissão do nosso país.

Para fazer um avanço, você precisa mudar sua atitude e ser concreto: a política, as partes interessadas, a mídia, as corporações e o mundo das associações devem trabalhar juntos. Só assim poderemos transformar a Itália em uma campeã de aplicações inteligentes e inovadoras de energia limpa. Hoje, lamento dizer, a Itália não é um país de energia renovável. O primeiro passo, a meu ver, é adotar uma atitude “inclusiva”.

EU’agricultura Tem um peso importante quer no PIB quer na imagem do nosso país, que ostenta excelentes produtos exemplares; Explorar a volatilidade agrícola que reconcilia questões centrais como economia de água e consumo de solo com colheitas valiosas ou gado seria uma abordagem positiva inicial.

desenvolver ironicamente 85 gigawatts Das fontes de energia renováveis ​​até 2030 a que se refere o plano REPowerEU, tratar-se-á apenas de 0,6% da área agrícola Nacional Com a vantagem, através da aplicação da tecnologia agrícola voltaica, até mesmo a inovação da cadeia de abastecimento.

virou-se para mundo industrial É preciso pensar em projetos de mercado, que vivem sem incentivos e que produzem grandes quantidades de energia limpa perto do local requerido, desenvolvidos por operadoras não improvisadas.

Resta trabalhar em “parceria” com concessionárias e empresas, como fizemos em energia europeia com Erin (European Energy vende 39 megawatts de projetos fotovoltaicos “prontos para construir” no Lazio para IRIN), a seleção de tecnologias inovadoras, e de uma perspectiva imediata, pensando cada vez mais na perspectiva da cadeia de suprimentos.

referir-se armazenamento de dióxido de carbono, emhidrogênio e ai Biocombustíveis Porque, à espera de 2050, é preciso concretizar a transição sem travar a economia. Sobre o hidrogênio, por exemplo, a Itália estabeleceu metas ambiciosas e é uma plataforma essencial para carregamento e combustíveis limpos. E para produzir hidrogênio limpo, você precisa de fontes renováveis.

Tal como a European Energy, já utilizamos tecnologia no Norte da Europa habilidade de X E vamos experimentar a produção de combustíveis e plásticos verdes em parceria com grandes players como Maersk e Lego (E-metanol, acordo entre a European Energy com a Lego e a Novo Nordisk).

então láeconomia do mar, O que equivale a 25% do PIB italiano. Aqui também precisamos ser inclusivos e integrados por meio do apoio engomar a frioNavios Elétricos e Produção de Navios: O país é a porta de entrada para o Mar Mediterrâneo para serviços logísticos e está diretamente ligado ao Norte da Europa.

Dado que o transporte marítimo pesa 3% globalmente em termos de emissões totais, não vemos alternativa Flutuante fotovoltaico e vento offshore Produzir energia limpa perto dos principais portos, descarbonizando o setor e apoiando seu crescimento. As regiões estão aí, se você quiser conhecê-las.

A verdade é que as energias renovável eu sou hojeApenas uma plataforma verde está pronta E conjuga-se com a cadeia industrial que consegue conciliar desenvolvimento e descarbonização: desde o aquecimento doméstico, passando por cozinhar ou ver televisão, passando pelos transportes públicos e privados, até à logística.

A Itália ainda não é um país para renováveis, mas desde que isso seja feito rapidamente, tem todas as qualificações para se tornar um.

