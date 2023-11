Stellantis sai da Itália e este anúncio causa grande indignação no país: choca a todos

Stellantis sai da Itália? Aqui está o anúncio que chocou a todos. A edição de hoje do “Il Fatto Quotidiano” revela a indiscrição que desperta o ódio dos críticos do conhecido grupo ítalo-francês. Detalhes aqui

Mais franco que o italiano: esta é a acusação feita pelos entusiastas dos automóveis no nosso país StellantisUm gigante e um gigante de quatro rodas na Europa e no mundo. Isto é demonstrado pela nova produção do grupo, que produzirá 24 dos seguintes modelos em França e apenas 13 em Itália. Uma situação intrigante, como analisa a edição de hoje do “Il Fatto Quotidiano”, que imediatamente destacou a situação ao focar num anúncio que não passou despercebido.

Algum anúncio? O que Stellantis é publicada em Immobiliare.itColocou à venda uma de suas fábricas na Itália. Mais um sinal que alimenta o ódio e a indignação dos críticos do conhecido grupo ítalo-francês, que espalham algumas provas aqui e ali. Pistas que levam a acreditar num adeus fecundo ao nosso país, e a desembarcar noutro lugar, e a fazê-lo a preços mais competitivos e menos exigentes. Portanto existe uma Plano de fuga para Stellantis? Se existe, existe realmente de forma silenciosa e contida? Uma questão que “Il Fatto Quotidiano” se colocou na sua análise aprofundada e desta forma tentou responder.

Stellantis se despede da Itália? “Il Fatto Quotidiano” investiga o plano de fuga do grupo ítalo-francês

Como escreveu o conhecido jornal, o primeiro sinal foi o apelo a esta Stellantis Enviou os componentes aos seus fornecedores. 80% da produção será agora dirigida para países de baixo custo na Ásia, onde entretanto o conhecido grupo ítalo-francês está a fazer importantes alianças para obter um acesso decisivo também ao mercado chinês. O que resta para a Itália? Um futuro cheio de promessas vagas, contenção de custos e demissões. O mesmo aconteceu com as fábricas de Mirafiori e Melfi.

Para completar o quadro de um grupo voltado mais para a França do que para a Itália, há o seu comportamento CEOCarlos Tavares. Ele quase não participou de negociações e negociações com a Autoridade Automobilística Geral Italiana Número Um Stellantis Ainda não considera que o nosso país tem um potencial papel importante na transição para a eletricidade e emissões zero. Todos factores que não devem ser subestimados e que levantam uma questão importante: o futuro do gigante da tracção às quatro rodas permanecerá em Itália? ou Stellantis Você já decidiu se despedir? As gerações futuras governarão.