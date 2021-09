Marsico Novo tornou-se internacional – Il Castello Edizioni e Il Mattino di Foggia

Bulgária, Espanha, Grécia, Portugal e Itália reuniram-se no Marsico Nuovo, de 13 a 22 de setembro, com uma representação de vinte e cinco jovens dispostos a participar na descoberta das tradições da cidade que os acolhe, bem como dos diferentes países incluído. O projeto, na verdade, é representado pelas iniciais Harpa, que significa História e Artes Rurais. Assim, a história, a arte, a tradição e a cultura rural são a base deste interessante projeto cujos objetivos são bem explicados pela afirmação: “Promover a consciência intercultural e a cidadania europeia através de atividades de educação não formal”. “Incorporar” diferentes culturas numa só, apoiando raízes europeias comuns Misture tradições antigas com as mentes críticas de jovens de toda a Europa Para conter a perda de interesse nas artes tradicionais e no artesanato local Dê aos jovens de pequenas áreas rurais e capitais a oportunidade de viver uma experiência educacional juntos e com os mesmos oportunidades Para compartilhar um senso comum de igualdade Divulgar o potencial da economia digital, especialmente nas áreas rurais. Para desenvolver a ideia de novas oportunidades de emprego relacionadas com as competências digitais. ”

Assim, o projeto torna-se um estímulo para jovens de 18 a 25 anos saírem e explorarem o mundo, se testarem e descobrirem novas realidades, ainda que pequena como uma cidade rural, mas interessante e cheia de ideias. O artesanato, em primeiro lugar, é um dos elementos que os organizadores do projeto queriam enfocar: em Basilicata, como em muitas outras regiões do sul da Itália (e além), ainda existem muitos artesãos ativos na região que são capazes para criar. Objetos de uso comum ou verdadeiras obras de arte. Portanto, torna-se interessante para esses jovens europeus entrar em contato com esses fatos e observá-los de perto. Mas não só. Também será dada grande atenção à digitalização e à necessidade de aproximar esta dimensão das áreas rurais dedicadas ao artesanato, tudo alcançado através de um intercâmbio linguístico e cultural inestimável.

O desenvolvimento e a promoção de um sentimento de pertença europeu é central para este projeto, que também visa induzir os participantes a sair da sua zona de conforto para entrar na dimensão do espaço e da partilha de conhecimento. A união de diferentes culturas em um só espaço físico, aquele proporcionado pelo município de Marsico Nuovo, pode se tornar uma forma de ensinar o respeito ao próximo, transformar a diversidade em riqueza e aprender a se abrir para coisas novas. E por último, mas não menos importante, descobrir um pedaço de Basilicata lá fora também.