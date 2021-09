Renda de cidadania para 1,36 milhão de famílias – Economia

Em agosto de 2021, o rendimento de quase 1,36 milhão de domicílios de nacionalidade era em média 545,95 euros por unidade e uma despesa total por mês de 742 milhões, ligeiramente inferior a julho (759,8 milhões), mas em qualquer caso nos níveis mais elevados em últimos meses. Pode ser lido no Observatório de Renda Previdenciária e Cidadania, segundo o qual, em agosto, o contingente total de pessoas era pouco mais de três milhões (3027851). Se olharmos para os primeiros sete meses do ano, as famílias que receberam pelo menos um mês de bolsa são 1,6 milhão de pessoas para 3,7 milhões de pessoas.

Das 1.359.481 famílias beneficiárias de pensão de renda ou cidadania, existem 604.381 famílias unipessoais. Dessa forma, os solteiros que recebem o benefício representam 44,46% do total, que saíram do Observatório de Renda de Cidadania do INPS em agosto, com 516.572 famílias de componente único recebendo apoio sem deficiência.

O valor médio para famílias solteiras em agosto era de € 446. Famílias com pelo menos seis pessoas e com rendimentos de apenas 32.350 com um apoio médio de 675 euros. A proporção do total é de 2,38%.