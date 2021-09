A sessão das “Quatro Bruxas” falhou desde 18 de junho

(CercleFinance.com) – A nova sessão de ‘Quatro Processadores’ foi mais do que decepcionante, com cerca de 2% de diferença entre a alta de hoje e o fechamento (6697/6552).

A Bolsa de Valores de Paris finalmente caiu 0,8% para 6.570 pontos ou -1,3% na semana … e no último trimestre atingiu zero (6.568 pontos em 18/6).

Os volumes às 17:35 foram inflados em € 5 bilhões em arbitragem (com Atos e Eurofins fora) para € 8,5 bilhões.

Por sua vez, o Euro-Stoxx50 perdeu 1,2%, para 4,121 pontos, com uma perda semanal de -1%.

Os índices dos EUA caem de forma constante em -0,4% para o Dow, -0,6% para o S & P500 (-0,4% semanalmente) e -0,8% para o Nasdaq.

É importante destacar que os indicadores divulgados nos últimos dias não têm proporcionado maior clareza aos investidores quanto à evolução da política monetária do Federal Reserve – que também se reunirá com seu Comitê de Estratégia na próxima semana.

Na verdade, os investidores estão divididos entre a ideia de crescimento dos EUA que pode acelerar novamente em setembro e o anúncio iminente de uma redução do Federal Reserve se a economia se recuperar, de acordo com Oriel BGC.

Essa questão se soma aos temores de uma possível desaceleração da atividade devido ao deslocamento do delta spread, um problema que até agora os mercados parecem ter ignorado.

De qualquer forma, o ímpeto de alta do CAC parece ter sido frustrado e os estrategistas do Danske Bank estão observando que o apetite pelo risco que tem apoiado os mercados de ações está, sem dúvida, diminuindo.

“Este resultado está em linha com as nossas expectativas para o resto do ano, com o abrandamento dos fortes elementos que têm sustentado o desempenho dos mercados nos últimos 16 meses”, explica o banco dinamarquês.

Os investidores tomaram nota dos dados finais sobre a inflação da zona do euro: a taxa anual foi confirmada em 3,0% em agosto de 2021, contra 2,2% em julho, e a União Europeia em 3,2% contra 2,5%, segundo o Eurostat.

As taxas anuais mais baixas foram observadas em Malta (0,4%), Grécia (1,2%) e Portugal (1,3%) e as taxas mais elevadas foram registadas na Estónia, Lituânia e Polónia (5,0%, respetivamente).

Os maiores contributos para a taxa de inflação anual da área do euro vêm da energia (+1,44 pontos percentuais, pp), seguida de bens industriais excluindo energia (+0,65 pp) e alimentação, álcool, tabaco e serviços (+0,43 pp).

“Há pressões inflacionárias na Europa, mas muito menores do que nos Estados Unidos”, diz a equipe do Oddo BHF.

Nos EUA, os comerciantes observaram o Índice de Confiança do Consumidor de Michigan, que caiu drasticamente em agosto (para 70,3) em uma onda delta e saiu em 71 contra 72 esperados.

Nas notícias do mercado de ações francês, ‘luxo’ dominou os outros setores com Kering + 2,4%, Hermès + 1,4% e Pernod + 1,1% se recuperando.

O Grupo Renault anuncia a abertura de negociações para um acordo social de três anos (2022-2024) para preparar o seu futuro na França, entre sindicatos representativos e dirigentes.

A Carmat anunciou que recebeu a aprovação final do Comitê de Proteção do Paciente (CPP Ile-de-France XI) para usar a versão comercial mais recente de seu coração artificial Aeson no estudo EFICAS na França.

Por fim, Wendel (+ 3,2%) anunciou na sexta-feira que a IHS Holding, uma das empresas de seu portfólio, se candidatou a uma oferta pública inicial nos Estados Unidos.