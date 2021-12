Portugal: Embaixada da Itália, webinar sobre “O Setor Espacial: Oportunidades para a Economia e a Transformação Ambiental”

– Hoje, por ocasião do primeiro Dia Nacional do Espaço instituído pelo Gabinete Italiano, a Embaixada da Itália em Lisboa organizou hoje um webinar intitulado “Sector da aviação. Oportunidades para a economia e a transição ambiental”. A iniciativa foi uma oportunidade de analisar as oportunidades oferecidas pelo setor da aviação “na utilização de tecnologias avançadas como as tecnologias espaciais, e também ao nível da monitorização e comunicação planetária que favorecem o desenvolvimento de sistemas mais eficientes, menos intensivos em energia e, portanto, mais sistemas de produção sustentáveis ​​”, sublinhou o embaixador da Itália em Lisboa, Carlo Formosa., que também explorou na sua intervenção de abertura as tendências de crescimento do valor total da chamada economia espacial. Análise de Luís Castro Henriques, Presidente da Agência Portuguesa de Investimento e Comércio Externo (Aicep) e Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, que também delineou as ambições programáticas e operacionais de Portugal no setor. (continuando) (precisão)

© Agenzia Nova – Todos os direitos reservados