Aqui está o supercarro de Rovereto: o Bermat GT-Pista é apresentado no Museu Agnelli em Torino – Rovereto

Rovereto. Bermat, de Trentino a Torino para apresentar o novo esportivo GT-Pista: o carro desenhado no Polo Meccatronica, com numerosos componentes impressos em 3D nos Laboratórios ProM, será apresentado no dia 17 de dezembro no museu do motor “Giovanni Agnelli”.

“Leve como uma gazela, forte como uma nave espacial”: é assim que se apresenta o novo Bermat GT-Pista. O carro, desenhado pela inovadora empresa de mesmo nome com sede no Polo Mechatronica em Rovereto, será apresentado no dia 17 de dezembro no Museu do Automóvel de Torino.

O lançamento da “Trilha”, em 2022, será seguido por alternativas aos métodos: endotérmico e elétrico.





Leve e durável, o novo carro esportivo tem um toque Corpo de fibra de carbono, portas gullwing, caixa de câmbio sequencial de 6 velocidades com embreagem dianteira e trem de força que permite a aceleração De 0 a 100 km / h em 4 segundos. Fabricado em Trentino, especificamente no ProM Facility Prototyping Lab, faz parte do interior, notadamente os componentes da dobradiça da coluna de direção, cílios dos faróis, alças, emblemas e grafites, todos impressos em 3D.

que deAdvogado Matteo Bertizzolo, fundador da Bermat, é uma empresa no sentido literal do termo. Em 2008, a crise das hipotecas de “alto risco” nos Estados Unidos atingiu a Itália e depois a empresa para a qual ele trabalhava. As alternativas nessa fase eram três: procurar um novo emprego, retomar a profissão ou desistir “Para a fofura assassina de motores que eu tenho desde que eu era criança.”

Foi assim que em 2015 a Bertezzolo deu vida a uma start-up inovadora que se propunha a uma meta ambiciosa: tornar-se uma montadora de automóveis de nicho, oferecendo aos clientes de nível médio a possibilidade de customizar todos os aspectos, até mesmo o mecânico, por meio de um software especial que o carro faria construir do zero, tornando-o único e inovador.

Nascida em Industrio Ventures e fundada no Polo Meccatronica, a startup, agora uma PME inovadora, fechou com sucesso duas campanhas de crowdfunding com o apoio de Trentino Sviluppo como credor institucional e hoje conta com investimentos significativos da Invitalia e de outros investidores privados que fizeram possível Reúna a equipe de trabalho para quatro pessoas.





«Nosso último projeto – explica Matteo Bertizzolo – é Estrutura mini modular patenteada internacionalmente O que permite aprimorar o projeto de construção de um esportivo de dois lugares, personalizável em 360 graus. ”

O pneu inovador foi instalado no novo Bermat GT-Pista. O carro desportivo – cujo nome celebra a cultura italiana do Gran Turismo – foi construído com o apoio da JAS Motorsport e desenhado pela Camal, de Turim.

O carro será apresentado no dia 17 de dezembro no Museu do Automóvel Giovanni Agnelli, em Torino.

“A chave para a rota, continua Bertizzolo, é a proximidade de nossa sede ao laboratório ProM Facility. Existem máquinas tecnicamente avançadas, como scanners, softwares e impressoras 3D que nos ajudaram muito na fase de projeto, mas também na construção dos componentes ”.

De fato, os interiores do novo GT-Pista, em particular os componentes da dobradiça da coluna de direção, cílios dos faróis, guidões, emblemas e graffiti, foram impressos em 3D no laboratório Rovereto, que Bertizzolo continua a olhar para os novos desenvolvimentos de design para os componentes automotivos para ser feito usando impressão 3D de metal.