Radares de velocidade Parifex, um novo dispositivo mortal: um banho de sangue entre os motoristas | Como pegá-lo

O novo radar de velocidade Parifex causa um verdadeiro banho de sangue entre os motoristas, sendo impossível não levar multa.

Como nunca há fim para o pior, agora um Um novo tipo de radar de velocidade Quem não faz prisioneiros. Estamos falando sobre Parifex anão, um radar de velocidade mais avançado e preciso que seus antecessores e que pune quem comete infração dentro do seu raio de presença. Este dispositivo também não controla apenas a velocidade com que os carros viajam.

Na verdade, sua letalidade reside em… Precisão Para pegar qualquer um que quebre as regras Leis de Trânsito E em Sincronização Através do qual verifica e pune duas ou mais infrações cometidas pelo mesmo veículo. Câmera de velocidade, de fato Fatal O que não poupa ninguém, o que tem levado à falência dos motoristas pelas inúmeras multas que recebem.

O radar Parifex nano possui tecnologia muito avançada que lhe permite fazer seu trabalho perfeitamente. Esta poderosa tecnologia é lidar 3D O que ele tem Alcance de 100 metrosUm Visão de 360 ​​graus que isso Raio laser 3D. Em suma, uma verdadeira máquina de guerra anti-invasão.

A Parifex monitora e verifica diversos tipos de infrações cometidas pelo motorista simultaneamente, ou seja, A velocidade com que ele viaja Se exceder os limites permitidos distância de segurança Entre os carros Dirigindo contra o trânsito De qualquer maneira Cruze a linha branca contínua Para transcender.

Parifex Nano Speed ​​​​Camera, o arquiinimigo

Não só isso: este dispositivo pode entender se o carro parou em Parar Ou não graças aos seus sensores. Embora a Parifex esteja equipada com esta tecnologia avançada, ela vem com muito Atualizada Com novas modificações para melhorar sua funcionalidade. Desta forma, este radar de velocidade torna-se prático É impossível fugir.

Uma das últimas atualizações feitas em relação ao Parifex nano foi Integrado em radares duplex. Além disso, este radar de velocidade matador também pode ser integrado Em radares urbanos para monitorar cruzamentos de semáforos. Ao fazer isso, será literalmente impossível evitar seu mortal olho de metal.

Parifex Nano Speed ​​​​Camera Como não se tornar uma vítima

Embora seja muito difícil evitar este radar de velocidade, e se cometermos um pequeno erro, ele nos pega imediatamente, está lá Uma maneira de evitar se tornar uma de suas muitas vítimas. O método é simples: basta permanecer dentro das fronteiras nacionais. Isso ocorre porque o radar Parifex nano só foi ligado em França.

Portanto, os franceses terão que prestar mais atenção em como se comportam ao dirigir seus transportes e, obviamente, todos os outros visitantes do resto do mundo também terão que lidar com o radar mortal. em ItáliaAtualmente, Parece que Parifex não está a caminho, mas não está completamente descartado. Portanto preste muita atenção em como você dirige, pois eles também podem chegar aqui e esperar.