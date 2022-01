Agência de receita, mensagens recebidas: a quem pode interessar

Alguns contribuintes estão prestes a receber um aviso amigável da Receita Federal por mais do que esperavam

começa de novo, na verdade, trabalhos A partir de cobrança de impostos. Após quase dois anos de prorrogação e suspensão de pagamentos em atraso, a Receita Federal reiniciou notas fiscais não cumprida. Milhões de italianos participam disso. No papel, o grupo será brando, mas dada a emergência sanitária em curso e a consequente crise económica, é difícil receber uma carta do contribuinte com um sorriso.

Entre os ajustes previstos no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, está também o envio de avisos amigáveis ​​pela Receita Federal. A agência sempre envia esses letras Para os contribuintes cujas declarações fiscais apresentem anomalias. Mas a partir deste ano eu exames Eles serão Mais rigorosas que eles Os pedidos vão aumentar. O plano do governo, na verdade, é aumentar em 30% Envie notificações amigáveis ​​pela agência de receita. Assim, a meta é aumentar em 20% os recebimentos para atendimento automático.

Agência da Receita, que receberá o aviso

EU ‘agência de receita Os dados já foram analisados 2017 emprego. Eles devem esperar um aviso bem humorado Da agência de receita todos aqueles que têm deletado Os dados ou o preenchimento na declaração de dados anormais. Todos esses contribuintes provavelmente receberão a carta da agência nos próximos meses.

Assim, aqueles cujo anúncio oferece algum anormalidadeEm breve, eles terão que liquidar suas dívidas com a Receita Federal. O conselho, se chegar uma carta desse tipo, é fazê-lo Verificar por um especialista ou Consultor de negócios. Eles não são incomuns erros, e um profissional, que analisa dados desde 2017, pode ver isso facilmente. Se for determinado que os pagamentos perdidos estão incorretos, isso é necessário Denuncie O mais rápido possível para a agência eletronicamente também.