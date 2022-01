Ao chegar à presidência do Banco Central Europeu, Draghi enfrentou uma situação em que a União Europeia estava anos atrasada na resposta emergencial à crise, uma vez que diante de uma recessão global, o Federal Reserve, o Banco da Inglaterra e outras instituições intervieram extensivamente para apoiar os mercados com liquidez.

Para quebrar a hostilidade dos cobradores de pênaltis, Angela Merkel Na liderança, a partir de 2012, o Banco Central Europeu Dragian passou a distribuir recursos à economia por meio de leilões “Tltro” (abreviação de Targeted Long-Term Refinancing Operations), que apresentam empréstimos a taxas muito baixas para garantir a liquidez do sistema de crédito e , portanto, o mundo dos negócios. Os bancos italianos participaram em cerca de um terço de todos os empréstimos promovidos na Europa na era Draghi, com 250 bilhões de euros de empréstimos comprados principalmente pelo Intesa e Unicredit (cerca de 125 bilhões).

Foi um processo destinado a abrir caminho para um esquema de compra de ações semelhante ao de Ben Bernanke e Mark Carney no comando do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra.

Entre 2015 e 2019, o BCE enviou o primeiro sinal de Draghi flexibilização quantitativa da história da zona euro. Foi o ponto de virada que levou o Banco Central Europeu a apoiar efetivamente os mercados para além do papel de detentor da taxa de juros e da inflação, deixando de atuar na época contra a crise.

A compra de ações continua, nas suas várias formas, e levou Frankfurt a trabalhar ativamente nas finanças continentais para mitigar os efeitos da crise financeira de 2010-2011 e a subsequente onda de austeridade desenfreada que atingiu os vários países (Itália, Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda) que o produziu. colapso do PIBaumentando o spread entre títulos do governo e maior incerteza sobre o futuro da zona do euro.

Afinal, a campanha de compra de ações aberta por Draghi também trouxe um gol reviver a inflação, desvalorizando assim gradualmente o euro, indiretamente a favor das exportações e da indústria (um aspecto que os alemães não desprezaram completamente). Este movimento permitiu reduzir os spreads e dar confiança aos mercados. Entre março de 2015 e março de 2016, as compras de títulos do governo dos países da zona do euro continuaram a uma taxa de € 60 bilhões por mês; Entre abril de 2016 e dezembro de 2017, o volume aumentou para US$ 80 bilhões, depois diminuiu para 30 de janeiro de 2019 em diante.

Em geral, durante a era Draghi, o Banco Central Europeu investiu em um grande programa Qe, que éPrograma de Compra de Ativos (Aplicativo) 2,15 trilhões de euros e direcionando 362 bilhões para títulos italianos, entre os mais sustentáveis, ampliando seu balanço para mais de 4 bilhões.

Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu também lançou programas de compra de títulos bancários cobertos (Covered Bond Purchase Program, CBPP3), títulos emitidos após a securitização de empréstimos bancários (Asset-Backed Purchase Program, ABSPP) e títulos do setor privado (compra do setor corporativo). programa, CSPP), para atingir € 2.800 bilhões em aquisições.

Uma enxurrada de dinheiro, sem dúvida, levou à redução de Preços com descontoque foi um antídoto para a austeridade e restaurou a confiança das economias no curto e médio prazo, ao mesmo tempo que se arriscava a agir como metadona de caixa no longo prazo, como confirmado pela dependência das bolsas de valores no estado de liquidez fácil e taxas baixas, e pelo contrário, o empenho de bancos centrais como o Banco Central Europeu Vendo os seus esforços regidos pela resposta aterradora dos mercados à premissa de acabar com os estímulos.

Além disso, não houve transmissão direta de estímulos do BCE para recuperação europeia, que acabou por ficar condicionada à continuação da lógica de austeridade à frente do governo político da UE pelo menos até ao fim da Comissão Juncker (2019). Ele resgatou o euro do zelo pernicioso dos guardas da austeridade com o famoso “custe o que custar” primeiro e depois com flexibilização quantitativa que Draghi e o Banco Central Europeu não conseguiram salvar de si mesmo, ou das grandes contradições associadas a um banco central sem um estado de referência, uma união monetária excessivamente rígida e profundas desigualdades entre os países da união monetária.

A impossibilidade de o Banco Central Europeu, dadas as suas competências, intervir de forma a gerar receitas directamente dos défices dos países da UE, e a falta de vontade política dos países nórdicos para lhes concederem, limitaram necessariamente o âmbito de o trabalho da instituição. No entanto, apesar de tudo, o Banco Central Europeu tornou-se, para dizer o mínimo, Carl Schmidt A Fundação do Comissário da UE, o decisor que é o último recurso em caso de crise ou situações críticas, graças ao mau comportamento da Comissão. Isso foi plenamente demonstrado pela emergência epidemiológica.