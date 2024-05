Telepass: como sacar sem pagar

Os motoristas que não pretendam aceitar alterações unilaterais nos contratos do Telepass e posteriores aumentos tarifários decididos pela empresa podem desistir sem quaisquer despesas e sem qualquer penalização até 30 de junho (aqui estão as diferenças entre os serviços Telepass, UnipolMove e MoneyGo). Asutente lembra-nos disso, comentando as comunicações que a Telepass envia aos seus clientes nos últimos dias, onde informa que “a partir do próximo dia 1 de julho pretendemos fazer algumas alterações na nossa oferta: nomeadamente, a taxa para a família Telepass serviço será aumentado para 3,90 euros (incluído). Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) mensalmente” de forma a aumentar a qualidade e eficácia dos seus serviços em todo o território nacional para promover a mobilidade urbana integrada.

“A partir de 1 de julho de 2024, o serviço básico Telepass (família) passará efetivamente de 1,83 euros mensais para 3,90 euros, um aumento de 113%”, lembra Astuente numa nota. Os motoristas que não pretendam aceitar alterações tarifárias podem desistir com efeitos imediatos, sem penalidades ou custos de desativação, ligando gratuitamente para o número 800.904940 ou enviando mensagem por e-mail ([email protected]), ou e-mail certificado (sistência@) . pec.telepass.com); Através do formulário online: https://www.telepass.com/KTI/public/contattaci-noregistrato, ou baixando formulário específico no site da empresa. Após o envio do pedido, o dispositivo deverá ser devolvido a uma loja Telepass, a um Centro de Atendimento Telepass, a um ponto Telepass ou por correio registado para Telepass SpA – Via del Serafico 49 – 00142 Roma – Assoutenti menciona – Em caso de desistência, o o prazo disponível para devolução do dispositivo foi aumentado Excepcionalmente relevante até seis meses.