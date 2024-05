É hora do mercado de ações: as altas não devem assustar você

clímax bolsas Estávamos no meio da semana e uma ligeira queda nos preços no final da semana era inevitável: mesmo que apenas para a chamada “realização de lucros”. Ou seja, a lã da ovelha deve ser tosquiada de vez em quando. Mas se utilizássemos uma visão um pouco mais prospectiva, poderíamos dizer que a ascensão nos mercados bolsistas tem sido contínua – mais ou menos ininterrupta – desde 2008. Wall Street O índice Dow Jones quebrou 40.000 pontos. Recorde absoluto. Mas a alta manifestou-se em muitos mercados, incluindo os mercados europeus. Incluindo o Milan, aliás, o Milan está entre os primeiros e mais resistentes times em desempenho de longo prazo.

Duas dicas para começar

Entre os conselhos mais tradicionais, o primeiro é nunca entrar no mercado aberto máximo . certo; Mas também é verdade que numa época muito alta (como a que estamos a ter) é difícil determinar quando se está realmente no topo de uma tendência ascendente.

No passado, nem todos tinham a oportunidade de fazer investimentos na bolsa porque era necessário ter um grande capital e contar com assessores da própria instituição bancária – nem sempre guiados por uma lógica não totalmente transparente – mas hoje há Existem diversas formas de intermediação, a começar pelas plataformas online de apoio Protetores Na formação de sua carteira de investimentos. Sejamos claros, o número do orientador não desapareceu, pelo contrário. Mas certamente há muitos que confiam na web e nas suas sugestões (mas onde muitas vezes há muitos consultores no back office).

Três lugares antes de começar

Três passos básicos antes de entrar no mercado de ações:

Escolha cuidadosamente o seu intermediário financeiro: confiança entre mediador O cliente pode parecer um detalhe óbvio, mas é um aspecto muitas vezes subestimado. Ter certeza de que nosso consultor está protegendo nossos interesses é um direito, e ter cuidado com quem promete lucros enormes em poucos dias é uma boa forma de se proteger de golpes.

Criando seu perfil de investidor com precisão: como construir Carteiras de investimento Baseia-se em grande parte no nosso perfil de investidor, que é um tipo de identidade que deve refletir de forma honesta e sincera quem somos e quais são os nossos objetivos financeiros. Não existe um investimento certo ou errado para todos, mas apenas aquele que esteja alinhado com as nossas expectativas e apetite ao risco.

Escolhendo as ferramentas mais adequadas: no clicker magnum Instrumentos financeiros É fundamental que você construa seu portfólio com produtos que melhor se adequem ao nosso perfil, pensados ​​para entregar retornos de forma controlada e adequados ao nosso horizonte de tempo e orçamento disponível.

Sete ferramentas para usar

Neste ponto você pode começar a escolher os instrumentos que deseja utilizar, ou seja, todos aqueles que podem ser negociados em bolsa. Quais são eles? Moneyfarm resume as possibilidades assim:

ETFs

Os ETFs, que são fundos de investimento geridos passivamente e cotados numa bolsa de valores como os títulos clássicos, continuam a ser uma das ferramentas mais úteis à disposição dos investidores. Quando você compra um ETF, é como comprar uma cesta de títulos, e o desempenho do investimento é determinado pelo resultado de todos os instrumentos individuais nos quais o fundo investe. procedimentos

Quando você pensa em investir no mercado de ações, certamente as ações são os primeiros instrumentos que vêm à sua mente. Para simplificar, podemos dizer que comprar ações significa comprar ações de uma empresa cotada em bolsa, tornando-se assim acionista e ganhando o direito não só de participar nos lucros da empresa, mas também de influenciar as suas decisões (de forma proporcional no que diz respeito ao valor da ação que você possui). Para investir em ações, é bom conhecer detalhadamente a atividade da empresa cujas ações você deseja comprar.

Forex

Quando o comércio online começou, o mundo do Forex foi uma das primeiras áreas a atrair a atenção dos iniciantes devido à sua aparente simplicidade. O Forex é o principal mercado monetário e funciona de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia, cobrindo todos os fusos horários globais e permitindo que indivíduos, empresas e bancos de todo o mundo realizem milhares de transações diariamente. A característica distintiva deste mercado é que não são negociadas moedas individuais, mas sim pares de moedas: o Forex funciona seguindo a relação de câmbio entre a moeda base e a moeda cotada, permitindo-lhe apostar nas flutuações das taxas de câmbio.

criptografia

Sabe-se que a principal falha das criptomoedas é a sua alta volatilidade, mas muitos subestimam o aspecto mais preocupante: a falta de regulação e supervisão inequívoca por parte dos bancos centrais, fatores que permitiram a proliferação de fraudadores e fraudadores durante muitos anos. O surgimento de investidores. É claro que não se pode negar que aqueles que investiram em criptomoedas há vários anos têm agora felizmente um rico legado, mas aqueles que querem tentar a sorte hoje devem fazê-lo com a máxima cautela.

Índices

Os índices são cestas utilizadas como benchmark e funcionam como uma espécie de “termômetro” para um determinado setor ou classe de ativos. Na verdade, um índice de ações é uma média ponderada de um determinado número de ações que atendem a critérios específicos: para dar um exemplo prático, basta pensar no FTSE Mib, o índice de ações mais importante da Bolsa de Valores italiana e que inclui o Índice Italiano . Empresas listadas com maior capital.

Títulos

Sempre considerados entre as formas mais seguras de investimento (e, francamente, também estão entre os menos rentáveis), os títulos têm a grande vantagem de garantir que o investidor seja totalmente compensado pelo principal: ao contrário das ações, os títulos são, na verdade, títulos de dívida, ou seja, títulos de dívida. Empréstimos para os quais as empresas emissoras contratam com os seus investidores para criar liquidez nos mercados.

matérias-primas

Ao longo da história, as matérias-primas têm desempenhado um papel importante como activos de refúgio (principalmente ouro), ajudando os investidores a proteger os seus activos em tempos de crise.



Se por um lado a compra física de matérias-primas é demasiado complicada devido às dificuldades associadas aos custos de transporte e armazenamento, por outro lado é possível investir em commodities através de instrumentos avançados como os ETCs (exchange-traded commodities) que reproduzam o desempenho de temas específicos ou indicadores relacionados.