Anna Askani: “Queremos ser pioneiros na utilização da IA ​​no Parlamento”

Graças à inteligência artificial, os parlamentares poderão identificar informações úteis em uma grande quantidade de documentos e preparar melhor uma iniciativa legislativa ou discurso sobre um tema específico, com todos os elementos necessários disponíveis em um curto espaço de tempo. Será também mais fácil reconstruir o quadro regulamentar ou as intervenções já realizadas num determinado dossiê, mas também poderá tornar-se uma ferramenta útil para os cidadãos que poderão encontrar mais facilmente notícias ou atualizações sobre o trabalho parlamentar. Na quarta-feira, a Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados apresentará o relatório sobre inteligência artificial para apoiar os trabalhos parlamentares. o clima Entrevistei a presidente desta comissão e vice-presidente do Montecitorio, Anna Ascani, do Partido Democrata, para entender melhor do que se trata.

Qual é o benefício da inteligência artificial nos processos de trabalho parlamentar?

“A IA generativa pode ajudar a simplificar o trabalho da administração na elaboração de dossiês, especialmente na parte comparativa com a legislação de outros países europeus e não europeus. Pode então também ser útil para o parlamentar individual quando este se encontra a redigir um projeto de lei ou um discurso sobre um tema específico porque tem mais facilidade em encontrar informações de carácter comparativo ou em reconstruir os últimos desenvolvimentos sobre aquele tema específico. Se um parlamentar quiser intervir, por exemplo, em edifícios escolares através da aplicação de inteligência artificial, pode conhecerá facilmente o enquadramento da legislação em vigor, e poderá saber quais as intervenções São realizadas a diferentes níveis, portanto regional, municipal e municipal. Rural. Haverá também um impacto significativo na responsabilização e transparência do Parlamento quando um instrumento aberto da opinião pública permite aos cidadãos verificar o que o parlamentar está a fazer, o que o grupo parlamentar e os seus representantes estão a fazer. São claramente oportunidades, mas também existem riscos “Ligado à segurança dos dados e à fiabilidade da informação, o trabalho desenvolvido pelo Parlamento visa, portanto, em maximizar as oportunidades e ao mesmo tempo minimizar os riscos. É claro que não somos os únicos a avançar nesta direção.”

Exatamente nesse aspecto. Como você se preparou para minimizar possíveis cenários de risco?

“Vamos nos abrir ao mundo acadêmico especificamente para obter ajuda de técnicos, pesquisadores e especialistas na implementação de aplicações mais seguras do ponto de vista da cadeia de dados e que respeitem os princípios que estão na base do ato da inteligência artificial em que nos realizamos plenamente. O que nos preocupa é que a tecnologia, especialmente quando aplicada à Democracia, mantém a centralidade dos cidadãos.

Quando começou a investigação do Comitê de Apuração dos Fatos e como foi realizada?

“A investigação de apuração dos fatos começou em abril de 2023 e continuou até fevereiro, quase um ano. Isto foi feito ouvindo especialistas em IA, em particular IA generativa, mas também especialistas em ética aplicada à IA e partes interessadas, ou seja, representantes dessas empresas, todas elas infelizmente fora da Europa, desde a Meta até à Google através da Open AI, que mostraram nos qual é a situação das pesquisas que estão fazendo e do mercado no momento. Eles nos fizeram entender um pouco melhor quais poderiam ser os próximos desenvolvimentos. Depois, em Outubro do ano passado, houve uma missão aos Estados Unidos onde visitámos as sedes destas grandes empresas, tanto em Seattle como em Silicon Valley, e também em Stanford, onde existe um dos centros universitários mais famosos do mundo. mundo para pesquisas em inteligência artificial focada no Humano, ou seja, inteligência artificial centrada no ser humano.

Existem exemplos de IA generativa sendo usada em organizações de outros países?

“Tal como nós, outros países também estão a fazer trabalho de conhecimento, porque nesta área o conhecimento para a tomada de decisões tornou-se mais importante do que no passado. Somos o primeiro parlamento da Europa a iniciar este trabalho de investigação e o primeiro a também iniciar um experiência específica dentro da instituição parlamentar.” O Congresso dos EUA avança, e o governo francês avança com uma experiência que anunciou há poucos dias, e o governo inglês promove a realização de uma conferência internacional que depois se espalha pelo mundo para encontrar regras comuns. Então, de facto, há um grande interesse na Europa e no mundo, mas neste momento não há exemplos reais “Para a candidatura, é por isso que nos candidatamos para ser líder”.

Para utilizar essas técnicas, é necessário conhecimento técnico específico. Você está pensando em treinar funcionários da câmara ou contratar pessoal externo? Foi por isso que você pensou em uma chamada voltada para jovens desenvolvedores?

E acrescentou: “Finalmente, foram realizados muitos concursos na câmara, onde também participaram jovens engenheiros com competências muito elevadas neste ponto de vista. A chamada visa encontrar uma forma de aplicar IA generativa e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos. Não prevemos a substituição dos funcionários da Câmara por funcionários externos. Obviamente, quando a implementação desta aplicação se tornar estrutural, precisaremos também de cursos de atualização para os funcionários, mas isso é feito de forma bastante sistemática em sala.”