Campidano LAG participou no Simpósio Internacional em Portugal dedicado à economia circular e boas práticas verdes

Campidano LAG participou do Simpósio Internacional sobre Economia Circular e Boas Práticas Verdes organizado pelo LAG Partner LAG AD ELO – Associação de Buraydah e Mondego para o Desenvolvimento Local Realizou-se em Portugal, na região de Coimbra, de 8 a 11 de novembro de 2021.

Esta iniciativa faz parte do projeto de cooperação transnacional Global Eco – InnoEco, Inovação Ambiental do Serviço de Produção Agroalimentar: Rumo a uma economia circular sustentável em Campidano, do qual Campidano LAG participa.