Volkswagen T-Roc. Remodelado

É hora de redesenhar – Quatro anos após seu lançamento, é hora de uma reformulação do meio da carreira de Volkswagen T-Roc, um modelo de sucesso que vendeu mais de um milhão de unidades no total. O restyling traz algumas mudanças na estética e aprimoramento dos equipamentos tecnológicos. Ele também estará disponível no T-Roc R Sport Edition e no T-Roc Cabriolet Convertible Edition.

Toques finais, focinho e cauda – As notícias mais importantes Volkswagen T-Roc 2022 Centrado na frente graças aos novos faróis, agora com tecnologia de luz Matrix Led IQ (opcional), ligada à faixa de LED (opcional), pára-choques redesenhado e grelha. As luzes traseiras também foram renovadas, que apresentam piscas dinâmicos e um acabamento mais escuro. Existem também alguns novos tons.

Design de interiores de alta qualidade – Grandes atualizações de interiores Volkswagen T-RocEstreia o novo sistema multimídia, sempre conectado à rede e visível em uma tela que varia de 6,5, 8 e 9 polegadas dependendo do dispositivo, compatível com os serviços online We Connect e com a versão wireless do Android Auto e Apple CarPlay. O volante multifuncional e o painel também foram redesenhados, que foram “limpos” por diferentes botões físicos (novos controles de toque “climáticos”). Um painel de instrumentos digital de 8 polegadas é padrão, enquanto o Digital Cockpit Pro é opcional e possui um display de 10,25 polegadas. A casa alemã também revisou a qualidade do interior, com a parte superior do painel feita com materiais mais macios, painéis das portas acolchoados (tecido ou couro) e costuras contrastantes no estofamento.

Quatro marchas Quatro produtos rejuvenescedores Volkswagen T-Roc: estacionadoE vidaE estilo NS R-Line. Os dois últimos podem ser vinculados ao pacote Black Style, que oferece personalizações específicas em relação aos tampões dos espelhos, rodas, peitoris, vidros traseiros escurecidos, pilares em carbono, escapamentos pretos e molduras internas pretas. No cabriolet, o spoiler traseiro e o acabamento superior também são pretos.

Os motores não mudam – Não muda a gama do motor Volkswagen T-RocQue inclui gasolina e diesel. Ele começa com um motor 1.0 TSI de 3 cilindros com 110 cv, até um 1.5 TSI de 4 cilindros com 150 cv. O diesel 2.0 da linha é oferecido em defletores de dupla potência de 115 e 150 CV. A linha também inclui o T-Roc R “apimentado”, onde o motor 2.0 TSI oferece incríveis 300 cavalos e é combinado com o sistema de tração nas quatro rodas 4Motion. Os desempenhos são para um atleta de raça pura: 0-100 em 4,9 segundos. Por outro lado, o T-Roc Cabriolet só pode ser combinado com os motores a gasolina 1.0 e 1.5 TSI ligados ao DSG automático.

ADAS Um grande passo em frente também para os sistemas de assistência ao motorista em Volkswagen T-Roc, que se enquadra no “pacote” que a empresa alemã chama de IQ Drive Travel Assist. Este último, na versão mais completa, cumpre o nível 2 de condução autónoma, tem controlo da velocidade de cruzeiro preditivo (regula a velocidade em função dos limites de velocidade) e mantém o automóvel no centro da estrada acionando o pedal do acelerador e do travão.