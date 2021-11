Em 2021, os preços dos combustíveis na Espanha serão mais elevados do que nas economias da França, Itália e Portugal

Os preços da gasolina e do diesel aumentaram dramaticamente em toda a Europa desde o aumento do preço do petróleo no ano passado. O preço do barril de petróleo bruto Brent na União Europeia subiu 53% até agora este ano, levando o combustível a um recorde histórico na maioria dos países europeus. No entanto, o aumento não é uniforme e afetou alguns países mais do que outros. Entre eles estão a Espanha, onde os preços da gasolina e do diesel aumentaram 26,2% e 27,6% neste ano, bem acima da média da UE, e outros países vizinhos, como França, Holanda, Itália e Portugal.

Dados do European Oil Bulletin, actualizados esta manhã, confirmam que na semana de 15 de Novembro foi vendido em Espanha um litro de gasolina a uma média de 1.513 euros e 1.385 euros para o gasóleo. O aumento para 26,2% para a gasolina e 27,6% para o gasóleo até agora é superior ao registado em França (19,4% para a gasolina e 21,2% para o gasóleo), Itália (20,6% para a gasolina e 21,8% para o gasóleo) e Portugal. (20,4% para a gasolina e 20,6% para o diesel), os Países Baixos (23,5% e 27,4%) e a média da UE (25,5% e 26,1%). A inflação em Espanha foi inferior à da Bélgica (32,2% para a gasolina e 28,1% para o gasóleo), Irlanda (32,1% para a gasolina e 34,1% para o gasóleo) e gasóleo (28,4%) para a Alemanha.

Dois fatores desempenham um papel decisivo na mudança dos preços na bomba: os impostos das empresas petrolíferas e as margens de lucro. A Espanha é um dos países mais afetados, visto que o aumento ou diminuição dos preços afeta apenas a parte variável do preço e o imposto é de apenas 49% sobre a gasolina e 45% sobre o diesel, contra 53% ou 48% da média da UE. A diferença com a Espanha é maior na Itália, com tarifas de 60% e 56% sobre a gasolina e o diesel. Na França, os impostos são de 58% e 56% do preço final; em Portugal 56% e 51%; e na Holanda, com carga tributária de 59% e 50%, respectivamente.

Em 3 de setembro de 2012, quando um litro de gasolina foi vendido por 1.522 euros e um litro de diesel por 1.444 euros, os preços na Espanha estavam mais próximos do que nunca. Na verdade, na época, uma seqüência de quatro anos (entre 2011 e 2014) estava ligada aos preços mais altos, elevando o preço do petróleo em mais de US $ 1,3 o litro, para US $ 125. A grande diferença em relação a hoje é que, em máximas de quatro anos, o euro atingiu a média de US $ 1,35, mitigando o impacto da alta dos preços internacionais, que agora estão em US $ 1,20. Este aumento típico do preço do combustível é de mais de € 2 por litro para a gasolina na Holanda e € 1,9 para o diesel na Suécia.

No entanto, os preços da zona do euro na Espanha permanecem baixos, com apenas cinco dos nove países (Eslovênia, Malta, Chipre, Lituânia e Áustria) abaixo dos preços da Espanha, enquanto apenas três países usam diesel. Vendendo mais barato do que Espanha (Estônia, Lituânia, Malta).