Land Rover estremece: o novo “Defender” japonês não tem nada a invejar, mas custa metade do preço: todo mundo quer

O concorrente por excelência da Land Rover entra no mercado: o modelo, que goza de uma reputação verdadeiramente tremenda entre os clientes, renova-se mais uma vez. Concorrentes aterrorizados!

Obviamente, o mundo dos SUVs e crossovers Parcialmente integrado em veículos off-road, já foram veículos mais populares do que são hoje em termos de vendas, mas isso não significa que o segmento off-road esteja morrendo, longe disso. Um dos modelos produzidos por uma empresa japonesa recebeu recentemente inovações que o tornam ainda mais intimidante para os concorrentes e atraente para os clientes.

O carro em questão é apenas isso Toyota Land Cruiser, não confundir com o nome Land Rover Defender, que é seu principal concorrente. O carro inglês terá agora grande dificuldade em conter este modelo, que já tem números impressionantes por si só: comecemos com alguns números, como 11,3 milhões de unidades vendidas em 170 países. O veículo está no mercado desde 1951, tornando-o quase o veículo off-road mais antigo da história.

O carro, conforme prometido, recebe mais uma atualização da marca Toyota: Cadê as novidades? Segundo a imprensa, o carro Ele mudará radicalmente sua aparência nos próximos meses Com novo motor e algumas surpresas adicionais para os clientes, que agora veremos juntos em detalhe para perceber quais são os pontos fortes do carro face aos seus concorrentes.

Land Cruiser em destaque

O diretor da marca japonesa também falou sobre a renovação da gama Land Cruiser Simon Humphreys O que deixou claro que a marca poderia tornar-se uma gama em si, tal como aconteceu com Ram ou Corvette no estrangeiro para dar exemplos concretos. O carro ganhará em breve versões elétricas voltadas para a cidade, e ainda não se sabe se serão na configuração SUV ou sempre com as excelentes características off-road que tornaram o carro famoso.

O carro estará em lançamento J250 estará disponível em breve A mais recente adição à gama de motores de combustão. O carro será então apenas híbrido ou elétrico. Segundo a imprensa, chegará também uma versão chamada pelos jornalistas de “Baby Land Cruiser”: o citadino de que falámos anteriormente, que se caracterizará pelas pequenas dimensões e por um motor eléctrico.

Para saber mais, teremos que Definitivamente espere Humphreys faz algumas outras declarações: No entanto, parece claro que o carro continuará a fazer parte da gama da marca japonesa que, portanto, não tem intenção de abandonar os seus concorrentes.