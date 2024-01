Dispositivos Seu filho rouba seu dinheiro enquanto você dorme: Desligue este dispositivo imediatamente | Consuma mesmo que não use

Tenha cuidado para não desperdiçar mesmo enquanto dorme: se você se distrair, uma pessoa pode usar muita eletricidade e a conta ficará muito alta.

Neste momento Olho sobre Contas para Gás E eletricidade Há um interesse crescente nas surpresas negativas que ocorreram nos últimos anos devido a alguns factores nacionais e globais que afectaram os preços dos recursos.

Depois dos protestos ocorridos na praça e de algumas medidas e acordos internacionais, a situação este ano ainda parece um tanto crítica, também devido aos elevados custos de vida que afetaram Recursos primários Como comida e outras coisas.

Por isso, os italianos não desistem de poupar e tendem a ligar o aquecimento ou a bomba de calor, por exemplo, apenas quando é absolutamente necessário: e felizmente até agora. inverno Este não era o caso rígido.

No entanto, há outras coisas com as quais muitas pessoas ainda se preocupam: Aqui estão algumas coisas dispositivos eletrônicos Que consome muito mesmo não sendo usado.

Eletrodomésticos que absorvem energia

A luta contra os resíduos é importante para a nossa carteira, bem como para o bem-estar do planeta: se a energia sustentável não for encontrada rapidamente e aplicada de forma generalizada, a situação irá deteriorar-se. Eu vou continuar para Fica pior.

Há muitas coisas que podemos fazer à nossa maneira, incluindo desligar dispositivos eletrônicos que estão no modo de espera. Nem todo mundo parece notar, mas quando vemos uma pequena luz acesa mesmo com a TV desligada, por exemplo, seria bom nos perguntarmos se a luz está apenas no modo sleep. Vamos ver quais Os produtos que consomem Mais neste modo.

O que parar antes de ir para a cama

Está entre os produtos eletrônicos que ainda existem Comente E consumir mais consoles de videogame, como Estação de jogos E Xbox Entre os mais famosos. Portanto, lembre sempre seus filhos de sempre desligar o console quando terminarem de jogar.

Assim você economizará Conta de eletricidade. Outros aparelhos que absorvem energia mesmo quando desligados incluem forno de micro-ondas, televisão, cafeteira elétrica, telefone sem fio, computador e carregador de bateria. Certamente não são poucos, e quase todos estão em todas as casas: antes de dormir, ou geralmente, quando não estão em uso, serão um excelente hábito Sempre remova-os da tomada elétrica após desligá-los permanentemente.