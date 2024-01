Mais duas bases na Itália estão chegando

Após dois anos de aumentos quase contínuos, parece que uma lufada de ar fresco está chegando às tarifas aéreas. Empresas reduzem preços de passagens, entre os chamados “low cost”, Ryanair Anuncia crescimento no mercado italiano e duas possíveis novas bases a caminho, ainda que não abandone as reduções esperadas em algumas rotas. Assim que terminaram as férias de Natal e Ano Novo, os custos dos bilhetes de avião no nosso país despencaram, tanto que para a rota nacional, em alguns casos, acabamos por gastar pouco mais de 30 euros, contra mais de 370 euros em dezembro passado. .

Novos preços

Os dados são do Centro de Formação e Pesquisa sobre Consumo, liderado por Forio Trotzi, que também é presidente da Assoutenti. Os maiores aumentos nos últimos meses ocorreram nas rotas de e para as ilhas, Sicília e Sardenha, com a disputa entre companhias aéreas de baixo custo e o governo italiano após pressão limitada para o decreto de bens. Apesar da queda acentuada da inflação e dos preços dos combustíveis, os bilhetes regressaram aos preços recordes no Natal, com aumentos face aos preços de tabela em Novembro a atingirem os 1.260%, ultrapassando mesmo os 300€ por bilhete.

Ryanair reduz preços de voos: a mudança segue a decisão da Booking de excluí-la do portal de reservas

Quem no mês passado queria voar sozinho um ingresso Numa viagem para passar o Natal com a família, quando partiu no dia 23 de dezembro, viu-se gastando nada menos que 379 euros para viajar de Veneza a Cagliari, 358 euros de Bolonha a Cagliari e 353 euros de Bolonha a Palermo. Para chegar a Catânia, partindo de Génova, o custo mínimo era de 340€, caindo para 335€ se fosse para Palermo, enquanto o voo Veneza-Palermo custava 328€. Novamente para o Palermo, mas partindo de Roma, foram gastos nada menos que 143 euros e 204 euros do Milan.

Agora os preços caíram: para a rota Bolonha-Palermo, a partir de 10 de fevereiro, o bilhete de ida e volta custa 31 euros. Queda de 91,2% em relação a dezembro. Para ir de Génova a Palermo bastam 52 euros, com uma queda de preço de 84,5% em relação a dezembro. E mais uma vez: para Bolonha-Cagliari o preço começa no mínimo de 62 euros (-82,7%), enquanto o custo do bilhete Veneza-Palermo foi reduzido em 79,2%. Fortes descontos também estão nas rotas Génova-Catânia (-69,7%) e Veneza-Cagliari (-62,5%), enquanto os preços dos voos entre Roma ou Milão e as ilhas variam entre 20 e 60 euros cada sentido.

Investigação antitruste

“Os aumentos nos preços das passagens aéreas causados ​​por algoritmos e sistemas de preços dinâmicos – segundo Trotzi – afetaram o setor, com consequências diretas no bolso dos consumidores.” Na verdade, em 2023, as passagens aéreas domésticas registaram um aumento médio anual de 37,8%, um aumento que ultrapassa os 20% registados em 2022, agravando os gastos com viagens dos italianos. «Aguardamos com confiança – conclui Trozi – os resultados da investigação aberta pela Autoridade Antitrust (depois de encerrada sem resultados relativamente ao preço do voo de Natal 2022) aos algoritmos utilizados pelas companhias aéreas, para perceber se estas ferramentas são legítimas ou não. Pelo contrário, representa uma prática desleal à custa dos consumidores.”

Investigação que também importa RyanairA empresa já havia anunciado seus primeiros cortes de preços após excluir seus voos de algumas plataformas de reservas online, como Booking, Qiwi e Kayak. Este ano, a empresa espera crescer pelo menos 10% na Itália, apesar da redução na disponibilidade de aeronaves devido a atrasos na entrega de aeronaves 737 MAX pela Boeing. A empresa low cost está a negociar a abertura de mais duas bases no nosso país (onde no ano passado transportou 60 milhões de passageiros) de onde poderá partir e chegar. Eles serão adicionados aos atuais 17. O CEO Michael O'Leary expressou então o seu apreço pela proposta da Lufthansa à Comissão Europeia de alienar os lugares adicionais em Linate para acelerar a tomada de decisões sobre a operação com a Ita Airways. Assim, o novo pedido ao governo e às autoridades locais é: Reduzir as sobretaxas municipais nas taxas de embarque nos aeroportos. Assim, O'Leary acrescenta, enigmaticamente, “podemos crescer mais em Itália”, falando de um “boom nos voos e no turismo” em Friuli depois de a região ter decidido absorver a sobretaxa.

A Ryanair anunciou então 48 novas rotas para o verão, das quais 7 serão relativas a Itália (incluindo Roma-Fiumicino, Bari, Pisa e Brindisi), mas não abandona o corte ou redução de algumas rotas. Após modificações nos voos de e para a Sardenha e Sicília, as rotas: Bérgamo-Aqaba, Palermo-Treviso e Turim-Wrocław foram removidas do local.

