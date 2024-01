Cemitério em Dubai: Aqui você encontra carros muito luxuosos por alguns milhares de euros | Porém, nem sempre tudo que reluz é ouro

Parece inacreditável que certas coisas possam acontecer ou possam acontecer: no entanto, no sector automóvel, é verdade que em muitos casos ocorrem situações paradoxais quase inacreditáveis, o que é difícil de acreditar. No entanto, é verdade.

Por exemplo, alguém provavelmente já ouviu falar do chamado e notório Cemitério de Dubai: E não, não é um local onde estão os restos mortais de algumas pessoas que, em algum momento, se mudaram para “vida melhor'.

Na verdade, é sempre uma questão de restos, concordamos: e já que estamos a falar de automóveis, o identificação Pode ser intuitivo de alguma forma de forma brilhante. Sim, tudo se resume a isso carro: Um verdadeiro lugar, por assim dizer, de declínio.

O Cemitério de Dubai nada mais é do que um grande local onde estão guardados inúmeros carros. Mas observe que não se trata apenas de carros, pelo contrário. Depois de tudo isso, Estamos falando de Dubai Onde tudo, desde Mil e Uma Noites.

Portanto, parece muito fácil entender como poderia ser um tipo particular de carro, Carros especificamente Luxo extra. No entanto, é um local onde se pode encontrar apesar do valor dos meios e do seu carácter luxuoso Alguns centavos.

Existem centenas de carros de luxo abandonados em Dubai

Ou melhor, estamos a falar de alguns milhares de euros, o que, convenhamos, não é um troco para nenhum de nós, muito pelo contrário. No entanto, quando comparado ao contexto e à realidade Valor do carro, eles dariam quase essa impressão. no entanto? Em primeiro lugar perguntamo-nos que tipo de carro é e em segundo lugar a questão leva-nos a tentar perceber o que é real O valor dos carros envolvidos. Ou seja, como se pode imaginar, Nem tudo o que reluz é ouro.

Em particular, em Dubai alguns parecem Ferraris abandonadas Que acabam sendo vendidos em leilões por pouco dinheiro, mesmo que… não É sempre sobre um um trabalho. Claramente, o assunto não se limita apenas aos Reds. Em uma grande área externa Dubai Existem muitos carros de luxo abandonados, como muitos também sabem devido a problemas no carro imposto Subordinar Emirados Árabes Unidos: dê a ela maserati, em lamborghini, Passando através Bentley, o Porsche E também alguns Rolls Royce. Eles vão a leilão, mas nem sempre você consegue um negócio real.

Carros de luxo são abandonados por esses motivos

Não faltam outros modelos como eles Audi, Mercedes, BMW, Ou até diferente cruzadores, Lexus, Nissan e Tesla. Em suma, e assim por diante. Mas a verdade é esta. Os carros já foram apreendidos imposto O emirado foi abandonado devido ou devido à condução incorreta das operações comerciais falha Ou similar.

No Emirados Árabes Unidos SE quando você não paga uma dívida, você comete um crime que não é bem tratado: para evitar a prisão, muitas vezes você acaba desistindo de tudo e fugindo. Aqui está a coisa real cemitério.