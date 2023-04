Índice de Competitividade Regional 2022 Então a Europa está dividida em 3

em 2016 Lombardia Ficou abaixo da média europeia, mas a melhorar lentamente: de 98,5 para 103,3 RCI, o que a coloca no 98º lugar.A abertura do mercado, a inovação e o ensino superior estão a melhorar; Recuos na qualidade das instituições e do mercado de trabalho. Para encontrar a segunda região italiana é preciso descer até o 128º lugar onde fica a Emilia-Romagna (RCI 93.2). Então Veneto, Toscana, Lazio e Piemonte e outros seguem.

lá CalábriaA região italiana, que obteve 58,9 por último e está em 220º lugar no ranking de competitividade da UE, caiu para os níveis de 2016 após um pequeno salto de 4 pontos em 2019. Apenas as regiões romena, búlgara e grega permanecem para trás. Olhando para os diferentes indicadores em que o RCI está dividido, a Calábria tem uma qualidade de instituições muito baixa (de 40 pontos em 2016, caiu para 30 em 2019 e depois recuperou parcialmente para 34,1 em 2022. O componente de infraestrutura está se recuperando fortemente (de 32,6 a 73,8) melhorando a disponibilidade tecnológica, mas o índice de abertura do mercado está caindo, assim como a eficiência do mercado de trabalho está perdendo força em comparação com a média da UE.

avanço Marcas Registradas (85,1 em 2022 contra 80,7 há três anos) explica-se sobretudo pelos progressos registados na inovação de produtos, ensino superior, saúde e bem-estar. Entre outras regiões, notamos a estabilidade da Puglia que avança sobretudo em inovação, instituições e infraestruturas e no Veneto. Por outro lado, a Ligúria perdeu 4 pontos de 89 em 2019 para 85, apesar do restabelecimento da qualidade institucional. Índice de saúde e bem-estar muito alto e estável (119,4)