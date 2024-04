Brownies sem cozimento, sem farinha e sem lactose: também são perfeitos para veganos e celíacos e são deliciosos | O que você quer também

Podemos chamá-los de bolos sem. Sem cozimento, farinha ou lactose, essas sobremesas são adequadas para todos, mesmo para quem está de dieta.

Você diz Bolos E pense nos típicos Doces americanos Delicioso, rico em sabor, chocolate e acima de tudo Calorias. É por isso que não é adequado para todos, ou pelo menos não para quem está de dieta.

Aparece como um retângulo baixo e compacto, servido em pedaços. Sua facilidade está no preparo rápido e fácil que não requer nenhum preparo Sem fermento ou fermento. Na verdade, estão a meio caminho entre um bolo e um biscoito.

Fácil e bom sim, mas como mencionamos acima Calorias. Você sabia que 100 gramas podem fornecer até 400 calorias? E que existem diferentes versões que também incluem outros componentes além deste?

A receita que hoje lhe oferecemos é adequada para todos, porque contém não só isso poucas calorias, Mas não contém Sem farinha ou lactose.

Brownie sem: a receita fácil

A versão original de brownies Tem ovos e manteiga entre os ingredientes, além obviamente de chocolate. Algumas pessoas preferem adicionar outros ingredientes, como frutas secas, para efeito crocante, Crocante sob os dentes. Como a cor do chocolate é o que lhe dá nome, combina com chocolate branco Loiras.

Mas nós também sem. Sem farinha, sem adição de açúcar, sem ovos. Sem lactose, mas com muito sabor. Se você não acredita, basta experimentar, mesmo que esteja de dieta.

O que você precisa e como prepará-lo

o ingredientes Você precisa configurar isso Brownies sem farinha e lactose É composto por 3 bananas maduras e 250 gramas de chocolate amargo. E é isso, é isso. É incrível como com apenas dois ingredientes você pode levar essa deliciosa sobremesa à mesa. E é muito fácil de fazer. Pique grosseiramente o chocolate amargo com uma faca e derreta-o em banho-maria em uma panela, ou mais rápido Você pode usar o Microondas. Descasque a banana, corte-a em pedaços e coloque-a numa tigela com um garfo Esmague-os Até que seja limpo. Se preferir uma textura mais lisa, você também pode Misture-os. Após terminar, acrescente o chocolate amargo derretido e misture.

Agora basta cobrir a assadeira com filme plástico e despejar a mistura nela, depois colocar na geladeira e deixar descansar algumas horas antes de servir, inclusive durante a noite. Você pode servir com uma pitada de cacau amargo ou coco ralado se preferir, ou adicionar um pouco de café à mistura. Você também pode fazer algumas coisas peças únicas, Talvez em forminhas de muffin. O resultado será permanente Surpreendentemente bom.