Cuidado com a cera nos ouvidos, você nunca deve ignorar essa cor

A presença de cerume é um fato completamente natural e fisiológico. Mas, por outro lado, quando devemos nos preocupar? De fato, há casos em que é recomendável consultar um médico.

A produção de cera é um fato fisiológico, e pequenas variações de cor também podem ser consideradas completamente normais: o corpo humano é uma máquina perfeita, mas não automática e, portanto, as secreções podem assumir características diferentes ao longo do tempo. Ou pode ser um evento de tempo limitado. Mas existe Mudanças para assistir E se necessário, fique sob os cuidados de um médico para que ele faça suas avaliações com todo o conhecimento científico da condição ao seu lado.

Assim, se uma pessoa foi traumatizada e reclama que o cerúmen está com uma cor diferente, isso é um indício de que pode estar presente sangue, por exemplo, é claro que é possível Você suspeita de um problema mais sério. Aqui, então, estão os casos em que devemos alertar e solicitar a intervenção de alguém especializado. No entanto, está provado que se pode ir ao médico mesmo que seja apenas para uma consulta sem necessariamente se sentir ansioso por algum motivo ou por alguma estranheza que você encontrou: no entanto, nem sempre é aconselhável fazê-lo sozinho. Afeta a audição: um sentido muito importante. Também, mas não só, para ouvir boa música.

Cerúmen nas orelhas: quando deve ser considerado fisiológico

A cera de ouvido, como a palavra indica, tem a consistência de cera e, de fato, tem um propósito definido – sim, sua existência tem um propósito definido – Mantendo o canal auditivo hidratado e protegido. Portanto, tem um propósito positivo, mesmo que muitas vezes seja associado a uma ideia que desperte repulsa. Se for branco, amarelo, laranja e até marrom, então tem características bastante fisiológicas e, em geral, pode-se ter certeza. No entanto, se houver outros sintomas como dor, coceira, queimação, vermelhidão ou se você perceber que não se sente mais tão bem quanto antes, é recomendável fazer um exame médico.

Pode ser mais ou menos intensa e mesmo assim, dentro de certos limites, pode ser considerada normal. O corpo é uma máquina sim, mas com parâmetros que obviamente podem sofrer pequenas alterações. Basta olhar para os exames de sangue: os valores nem sempre são os mesmos, embora estejam, talvez, bem dentro dos limites de uma boa saúde. Mas há casos em que A cor específica da cera pode indicar uma anormalidade.

E quando a cor, por outro lado, deveria alertar

A cera verde pode indicar a presença de um infecção Em andamento, pode ser tratado medicamentos específicos E apenas com o conselho de um especialista. O médico pode decidir avaliar a situação utilizando equipamento adequado para o efeito. Vermelho, por exemplo, pode se referir a uma cor simples escoriaçãoTalvez por arranhar com a unha.

Mesmo uma cor preta pode ser simplesmente uma indicação de sedimentos Cera velha ou presença de sujeira e cera O que definitivamente deve ser removido, novamente usando soluções apropriadas (por exemplo, medicação em forma líquida, enquanto bastões com enchimento geralmente não são considerados a melhor prática). Mas tenha cuidado, vermelho ou preto também pode se referir a outra coisa, ou seja, a presença de sangue Pode ser causada por trauma, como um tímpano rompido. Se persistirem esses vestígios de sangue ou, em qualquer caso, uma cor vermelha ou preta, é sempre aconselhável procurar aconselhamento. Sem medo e sem vergonha. A saúde é um bem precioso.