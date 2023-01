Começar as aulas mais tarde aumenta o desempenho: a ciência diz isso

Começar as aulas mais tarde pode garantir um melhor desempenho do aluno, por exemplo, nos esportes, mas o desempenho na escola também pode se beneficiar.

Estes são os resultados de um novo estudo realizado porUniversidade de Pisao que confirma, segundo a reportagem do La Nazione, os efeitos negativos da falta crônica de sono e jetlag socialou seja, o desalinhamento entre os horários de dormir preferidos, determinados biologicamente, e os horários reais devido a obrigações sociais, como ir à escola.

A pesquisa partiu de uma amostra de 93 alunos, com idades entre 13 e 17 anos, atletas de clubes esportivos de basquete da província de Pisa (ASD Polisportiva Nicosia, GMV Ghezzano, Dream Basket), que foram “estudados” por pesquisadores da Sonnolab do Departamento de Pesquisa Translacional e Novas Tecnologias em Medicina e Cirurgia.

“Jet lag social e privação crônica do sono – diz ele Simão Bruno Estudante de doutoramento em ciências clínicas e translacionais na Universidade de Pisa – pode ter consequências negativas em vários aspetos da fisiologia dos jovens, como o rendimento escolar e desportivo e a aprendizagem de novas competências.

O experimento envolveu meninos realizando várias sessões de 10 lances livres durante as férias de verão e enquanto estavam a caminho da escola: ao todo, aproximadamente 8.000 lances livres foram coletados. Uma vez analisados ​​os resultados, chegou-se à conclusão de que “os horários escolares não correspondem à biologia do ritmo de sono dos alunos”, conclui o professor Ugo Farragona, diretor do Sonnolab.

