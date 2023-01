Aqui estão os benefícios para o corpo

A casca da batata contém muitos nutrientes importantes para a saúde, incluindo fibras alimentares, que ajudam a manter a digestão regular e previnem a constipação.

As sobras podem ser usadas para preparar pratos criativos e deliciosos.

Valores nutricionais da batata

batatas comida muito nutritiva Ele fornece uma variedade de nutrientes essenciais. Os valores nutricionais da batata podem variar ligeiramente dependendo do tipo de batata e da preparação utilizada.

As batatas são compostas principalmente de carboidratos, com aprox. 20-25 gramas de carboidratos por 100 gramas de batatas cozidas, Eles também contêm cerca de 2g de proteína por 100g de batatas cozidas.

em batatas Há pouca gordura. Contém menos de 0,5g de gordura por 100g de batata cozida, mas é uma boa fonte de fibra dietética, com cerca de 2-3g de fibra por 100g de batata cozida.

Nesta terra temos comida Boa fonte de vitamina C e vitamina B6, Ele também contém pequenas quantidades de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina B5.

Há também minerais como: potássio, ferro, cálcio, magnésio e fósforo. Do ponto de vista calórico, As batatas contêm cerca de 130-160 calorias por 100 gramas de batatas cozidas.

Observe que o teor de nutrientes das batatas pode variar dependendo da variedade, método de cozimento e preparação utilizada. Em geral, as batatas Cozido ou cozido no vapor é mais saudável Em comparação com alimentos fritos ou embalados, porque contêm menos gordura e calorias.

Casca de batata: quais são os valores nutricionais

Reduzir a produção de resíduos Significa fazer uso dos ingredientes à nossa disposição em todas as partes da cozinha. Isso significa entender que existem alimentos, geralmente descartados como cascas de batata, que você pode comer, porque não são apenas comestíveis, Mas é capaz de fornecer muitos benefícios.

As cascas de batata também contêm muitos nutrientes importantes para a saúde, incluindo: Fibras, vitaminas e minerais.

Mas não só isso, a casca também contém antioxidantes como a vitamina C e a vitamina A, O que ajuda a proteger as células do corpo dos danos causados ​​pelos radicais livres.

Além desubstâncias anti-inflamatórias, como a quercetina e o ácido cafeico, O que pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e prevenir doenças crônicas.

No entanto, é importante notar que As cascas de batata podem estar contaminadas com pesticidas ou produtos químicos Eles são usados ​​durante o cultivo, por isso é importante lavá-los bem antes de consumi-los. Além disso, as cascas de batata crua podem ser tóxicas devido à substância solanina.

Batatas e solanina

contém batatas Uma substância chamada solanina, que são encontrados principalmente na casca e na parte verde das batatas. A solanina é um alcaloide, uma substância química natural produzida pelas plantas Defesa contra parasitas e predadores.

lá Solanin Pode ser tóxico quando consumido em grandes quantidades. Pode causar sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito, diarréia, cãibras musculares e dor nas articulações.

No entanto, é improvável que você experimente quaisquer efeitos adversos significativos ao comer batatas comuns devido à quantidade de solanina presente. em batatas comuns Geralmente é muito baixo.

Para evitar a solanina, é importante Retiramos bem a casca e a parte verde da batata antes de comê-lo. Além disso, é importante evitar armazenar batatas em locais quentes ou escuros, pois a solanina se desenvolve mais facilmente nessas condições.

Casca de batata orgânica

a Cascas de batata orgânica pode ser comido, um Desde que tenha sido cuidadosamente limpo e lavado. No entanto, é importante observar que as batatas orgânicas ainda podem conter pequenas quantidades de solanina, por isso é sempre uma boa ideia remover a casca se você não tiver certeza de sua origem.

geralmente, Cascas de batata orgânicas podem ser consumidas se forem bem cozidas e macias. Cascas cruas ou não cozidas podem ser difíceis de mastigar e digerir e também podem conter bactérias ou resíduos de pesticidas.

Além disso batatas orgânicas São cultivadas sem o uso de pesticidas e fertilizantes químicos, por isso estão menos expostas à poluição e podem ser mais saudáveis ​​que as batatas tradicionais, mas ainda assim são melhores. Verifique e lave bem a casca antes de comê-la.