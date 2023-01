Câncer, se você tomar muito pouco, corre risco: é um mineral essencial

Existe um mineral extremamente benéfico para a saúde e que se ingerido em baixas doses pode aumentar o risco de câncer. Vamos descobrir juntos o que é.

Os sais minerais são extremamente importantes para a saúde do corpo, pois gerenciam uma gama muito ampla de processos que regulam. Em particular, eles estão presentes em muitos alimentos e uma deficiência potencial pode causar sérios problemas de saúde.

Nesse sentido, pode ser útil saber que, se a ingestão de um mineral essencial for baixa, há um risco maior de desenvolver câncer. Vamos descobrir juntos tudo o que há para saber.

Câncer, o perigo da falta deste sal mineral

Como já mencionado, eu Sais minerais Eles supervisionam muitos dos processos corporais que são essenciais para eles, pois ajudam a nos manter saudáveis. Dito isto, nem todos sabem que existe alguém que tem a distinção de existir De particular importância. Assim, em caso de deficiência, os riscos também podem ser muito graves.

O metal de que estamos falando é selênio O que expõe, caso a quantidade necessária não esteja disponível, a um maior risco de câncer. Especificamente, pode ser útil saber que vários estudos destacam o fato de que pessoas que consomem baixas quantidades de selênio têm maior chance de desenvolver doenças neoplásicas que afetam seus vasos sanguíneos. próstata, pulmões e cólon.

Não só isso, várias investigações do mineral em questão revelaram que é É capaz de melhorar e manter o funcionamento saudável do sistema cardiovascular. A este respeito, deve-se dizer que em pacientes com baixos níveis de selênio, foi possível registrar um Aumento do risco de doenças cardíacas.

Diante disso, é importante incorporar o material em questão após, antes de tudo, A Uma alimentação saudável e equilibrada. Em particular, o consumo Grãos integrais, bem como produtos lácteos, incluindo iogurte e leite. Fora isso, os especialistas recomendam tomá-lo regularmente também Leguminosas, carnes magras e frutas secas.

contra-indicações

É importante especificar, no entanto, que embora seja um mineral essencial para um organismo saudável, está presente Contra-indicações principalmente relacionadas ao consumo excessivo do mesmo. De fato, se altos níveis de selênio estiverem presentes, é possível experimentar uma série de sintomas, incluindo dificuldades respiratórias, ataques cardíacos e insuficiência renal e cardíaca.

Obviamente, esses riscos são relatados apenas no caso de abuso de alimentos que contenham a substância, enquanto em todos os outros casos ela parece ser totalmente indicada e benéfica ao organismo.