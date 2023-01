Conscientização 2023: A Ciência da Felicidade. As inscrições estão abertas

No dia 18 de março, Leonardo Bagni e Michele Micheletti apresentaram o evento CO-Science 2023: A Ciência da Felicidade . Este é o evento anual mais esperado e completo sobre os temas Evolução da Consciência e Transformação Interior, que abordará o tema da felicidade e seus estados de consciência associados do ponto de vista clínico, neurocientífico, filosófico e psicológico. e sabedoria interior.

31 de janeiro de 2023

No dia 18 de março, Leonardo Bagni e Michele Micheletti apresentaram o evento CO-Science 2023: A Ciência da Felicidade . Este é o evento anual mais esperado e completo sobre os temas Evolução da Consciência e Transformação Interior, que abordará o tema da felicidade e seus estados de consciência associados do ponto de vista clínico, neurocientífico, filosófico e psicológico. e sabedoria interior.

Entre os palestrantes também estarão Franco Perrino, Angelo Tonelli, Marco Vanini, Raffaele Fiori, Franco Fabro, Marco Gozzi, Filippo Sianna, Rossana Piccarelli, Bartolomeo Allegrini, Gianpiero Abate, Francesca Masturchi, Guido Marini, Fanny Frazzi, Boriacino Paglioio Latuada e muitos mais. O grupo musical com Carlo De Toni e Valeria Volpe apresentará “Canções de Felicidade” ao vivo

“A Ciência da Felicidade”, título do evento deste ano, abordará o tema “de forma não superficial, analisando métodos, métodos, origens, possibilidades, evidências clínicas, fatos mentais e implicações sociais e psicológicas do que pode ser falta hoje mais para a sociedade do que para os indivíduos: a felicidade”, explicam os promotores. Talvez não consigamos interceptá-lo bem, talvez escape, talvez não saibamos como conhecê-lo, talvez não saibamos onde procurá-lo, mas… A felicidade é o sinal da nossa realização como pessoas, a constante que indica a realização do pleno potencial humano. a 18 de março de 2023 Avaliaremos como podemos alcançar a felicidade em nossas vidas, o que devemos esperar e, acima de tudo, entender o que é para que ela seja reconhecida e se abra a porta de nossa vontade de acolhê-la »dizem Bagni e Micheletti.

