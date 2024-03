Cheryl, uma cientista de Ohio, luta contra os odores desagradáveis ​​do alho. Três soluções para limpar o hálito: A solução ideal é o iogurte grego

Há a cientista Cheryl Barringer, professora do Departamento de Ciência Alimentar da Universidade de Ohio, que passou a maior parte de seus estudos e publicou a maior parte de seu trabalho entendendo apenas uma coisa: como combater o mau hálito com alho. Ao longo dos anos tenho conseguido encontrar soluções cada vez mais eficazes. Se Silvio Berlusconi ainda estivesse vivo, certamente o sugeriria para o Prêmio Nobel, dada a sua absoluta aversão ao alho, que nunca colocou na mesa e sempre proibiu qualquer um dos seus assessores de comê-lo.

De alecrim e tomilho a maçãs (comidas imediatamente)

São três estudos que Barringer publicou entre 2016 e hoje com seus alunos, testando tratamentos para mau hálito com alho que são cada vez mais eficazes. No primeiro estudo, o ácido das maçãs reduziu significativamente o mau hálito após a ingestão de pratos que continham alho cru ou cozido, que deveriam ser consumidos imediatamente após o prato que continha alho. No segundo estudo, o mesmo efeito foi obtido com o uso de “hortelã, orégano, alecrim e tomilho seco e fresco” nos pratos subsequentes. O último estudo identifica o iogurte grego como o remédio perfeito para “desodorizar” o alho fresco, graças à combinação de ácidos e proteínas que contém que são capazes de anular os efeitos desagradáveis ​​do alho cru (menos eficaz no alho cozido). Sempre desde que você coma imediatamente após tomar a primeira dose.

Uma planta muito valiosa para a saúde, mas que tem efeitos nocivos na respiração

Segundo Barringer, o alho tem um valor real para a saúde humana. Na introdução do seu estudo recente, a cientista explica que “o alho tem sido comumente usado como alimento e medicamento em todo o mundo desde os tempos antigos. Produz melhorias nas áreas culinária, terapêutica e médica. Algumas pesquisas mostram que o alho reduz o colesterol e o açúcar no sangue (Thomson vd., 2006), atua como um agente antienvelhecimento e melhora a memória (Kim vd., 2013). É uma boa fonte de muitas vitaminas e minerais, e também ajuda a reduzir a pressão arterial e o colesterol e reduz o risco de câncer (Block vd., 1992; Yeh ve Liu, 2001).” Uma planta útil, mas com aquele inconveniente, que não é menor: “Independentemente dos seus efeitos benéficos”, explica a Barringer, “o consumo de alho acaba por conduzir à produção de um odor forte e persistente, que pode permanecer no hálito. por até 24 horas.” Após o consumo. Altos níveis de compostos voláteis de enxofre são responsáveis ​​pelo odor e sabor característicos. A formação do sabor característico do alho é resultado de diversas reações bioquímicas que produzem compostos organossulfurados voláteis e aminoácidos não voláteis.

o milagre

No novo estudo, foi descoberto pela primeira vez que a maioria dos odores desagradáveis ​​do alho, especialmente os odores sulfurosos, foram significativamente reduzidos em até três quartos pela fritura do vegetal. A experiência foi então conduzida em laboratório utilizando iogurte grego (que contém mais proteínas do que o iogurte clássico) e o resultado foi surpreendente: “A adição de iogurte reduziu significativamente a concentração de quase todos os voláteis no alho cru e frito”. Um. O iogurte produziu uma redução maior no alho cru do que o alho frito. O odor desagradável é reduzido em 99% no alho cru e em 82-94% no alho frito porque “o iogurte reage com o enxofre volátil do alho, reduzindo a sua concentração”. proteínas encontradas no iogurte grego.

