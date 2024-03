Como está o tempo, o apelo de Borione: ‘O governo não deveria eliminar o fentanil’

Do outro lado do oceano, já é uma realidade trágica, uma droga que continua a destruir a vida de milhares de pessoas. Porém, estamos falando de um medicamento, um medicamento que não só terá a função de salvar a sua vida, mas de torná-la suportável pelo menos no caso de doenças muito graves. Sim, o fentanil – um opioide sintético – já causou carnificina na América. No entanto, o que hoje é chamado de “droga zumbi”, segundo o virologista e imunologista Roberto Burioni, “não deveria ser retirado de circulação pelo governo italiano”. De facto, o fenómeno do tráfico ilícito e do consumo excessivo de drogas propagou-se em algumas cidades do nosso país. Precisamente por esta razão, a atenção do poder executivo levou ao lançamento de um plano nacional de prevenção contra o uso indevido de fentanil e outros opiáceos sintéticos, que visa reduzir o seu tráfico ilícito e controlá-los nos centros de tráfico de drogas. O apelo de Burioni – que a colega oncologista Giulia Nazikon partilha na habitual intervenção científica durante o episódio Che Tempo Che Fa – é claro, porque embora seja uma dinâmica que deve ser fortemente interrompida, a medicina é extremamente importante no tratamento da dor.

O professor de microbiologia e virologia da Universidade Vita-Salute San Raffaele quis primeiro destacar os benefícios do fentanil se usado corretamente, mediante receita médica: “É uma droga, não é uma droga como a heroína ou a cocaína. É um medicamento de importância no uso médico, na anestesia geral, mas sobretudo como tratamento da dor. “Tem grandes vantagens, é muito fácil de tomar, é muito mais forte que a morfina e tem ação rápida.” Portanto, é indispensável para quem está sofrendo e precisa facilitar um pouco a vida. Mas quais são as vantagens? propriedades que tornam o fentanil tão benéfico, mas potencialmente prejudicial? Além disso? O Dr. Nazikon explicou-lhes: “Tem efeitos no nosso sistema nervoso central e, portanto, no nosso cérebro. Se usado fora da supervisão médica, produz efeitos que podem ser semelhantes aos os de uma droga: estado de euforia, alucinações, tonturas, sonolência e desconexão da realidade.” Tudo isso pode ser buscado como efeito de entretenimento.”

Como esperado, tornou-se agora uma droga popular na América e é vendida nas ruas por apenas 10 euros. Por isso, diz Burioni, “mesmo que o cenário de emergência ainda não tenha surgido em nosso país, o governo tinha razão em se preocupar”. E também porque o limite no qual uma dose é letal é realmente mínimo: “O fentanil é muito mais forte que a heroína, além de poder ser produzido de forma muito mais fácil e económica. Se isso representa uma vantagem para a medicina, a dose máxima que não pode ser ultrapassada para evitar a morte por asfixia é de apenas 3 miligramas. Na verdade, o uso médico está limitado a microgramas.” Em suma, é melhor prevenir do que remediar e o governo tem razão em avançar nesta direcção, mas tenha cuidado para não boicotar a administração.