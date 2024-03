“Aqui está um simulador de vôo da Primeira Guerra Mundial que é o antecessor do PowerPoint.”

No anterior Fábrica de Tabaco de Turim O património que corre o risco de ser esquecido, ou pior, degradado, está a ser preservado. Uma vez aberto à visitação, este precioso acervo, como outros da cidade, procura um local para expor. Estamos falando de arquivos científicos e tecnológicos (Astut) que coleta, preserva e estuda instrumentos científicos, acessórios, móveis e papéis da Universidade de Torino que foram negligenciados. Essas coisas são um testemunho de trezentos anos de pesquisa e ensino sob o comando do Mole. Nos armazéns você encontra de tudo: desde Salas cirúrgicas antigas Configuração perfeita, IA Simuladores Desde a aviação usada durante a Primeira Guerra Mundial até os cartazes desenhados à mão do início de 1900 usados ​​durante as aulas de biologia, eles são os antecessores das atuais apresentações em PowerPoint. O arquivo foi fundado em 1992 a pedido do então reitor Umberto Dianzani que entendeu a necessidade de um local onde pudesse preservar os antigos instrumentos científicos da universidade.

Ele é nosso guia Mara Fusoni, a pessoa que cuida das coleções e que administra com empenho e paixão um enorme patrimônio de 80.000 objetos, dos quais 1.500 estão catalogados. Por trás de tudo existe uma história, um personagem ou uma descoberta, e saber de tudo isso é maravilhoso. Seria impossível listar tudo, mas alguns artefatos são mais interessantes que outros. Existem, por exemplo, as ferramentas que foram utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial, Para a seleção psicológica e fisiológica de pilotos. Ferramentas esquecidas em uma sala de aula subterrânea durante setenta anos e encontradas por acidente. São dispositivos que evocam um capítulo esquecido da história moderna. Estamos em 1917, e depois de dois anos de guerra, percebemos isso Muitos aviões caíramNão como resultado de um ataque inimigo, mas porque alguns dos pilotos estavam incapacitados. Alguns não conseguiram lidar com a mudança repentina de pressão e desmaiaram durante o voo, enquanto outros ficaram daltônicos e, portanto, não conseguiram localizar a pista. Portanto, decidiu-se estabelecer um centro de seleção de pilotos em Turim Porque aqui, já no final do século XIX, o fisiologista Angelo Musso Ele estudou a adaptação de um organismo à altitude levando soldados para as montanhas. READ Doador de sangue positivo. Quatro vezes hospitalização

Entre as ferramentas preservadas há uma “Sino deprimente», onde foi colocado o aspirante a piloto, e graças à bomba de sucção, foi simulada a rarefação do ar em grandes altitudes. O arquivo também contém aproximadamente Três mil fotos de jovens Quem realizou esses testes? São rostos anónimos e seria interessante poder associar essas imagens a nomes. Em Astut você também pode encontrar os dois simuladores de vôo restantes da Primeira Guerra Mundial.

O arquivo abriga objetos relacionados a todas as disciplinas e tudo o que foi ensinado nas salas de aula universitárias desde o início do século XIX até hoje. dê a ela As primeiras câmeras de fole Ao primeiro dispositivo digital equipado com um slot de memória gigante. Existem também os primeiros microscópios de filme que foram usados ​​para estudar o que não podia ser visto a olho nu. Em filmes antigos era feito A partir deste equipamento avançado é possível observar as células se movendo e se multiplicando, como numa dança rítmica. Depois há uma estranha balança humana, uma cama de madeira colocada sobre uma balança. O já citado Ângelo Musso Ele colocava uma pessoa nesta engenhoca e depois fazia perguntas como: “Quanto é sete vezes oito?” Ele queria tentar verificar se mais sangue chega ao cérebro quando há atividade cerebral.

Um dos objetos preservados mais curiosos é uma estranha caixa de metal que foi divulgada na década de 1950 Para a tela do programa “Sair ou Duplicar?” Nas salas de cinema, quando as televisões ainda não eram comuns. À medida que permanecem na tela grande, as empresas cinematográficas muitas vezes pedem emprestados adereços de arquivo para recriar cenas do passado. Como o drama de sucesso “Hearts”, que conta a história do início da cirurgia cardíaca em Torino. Também faz parte do acervo o “Museu das Mercadorias” que reúne tudo o que foi comercializado: amostras de madeira, pedaços de carvão, mármore, tintas têxteis, plásticos, artefactos vindos das colónias, mas também centenas de plantas medicinais, como estas . costumava ser Vermute de Torino. READ Câncer e doenças cardíacas: um estudo chocante sobre alimentos ultraprocessados

Arquivo científico e tecnológico Ele tem direito de preferência em tudo o que a universidade dispõe. A filosofia é coletar e preservar os objetos mais recentes, porque o que hoje nos parece uma ferramenta do futuro logo se tornará um artefato histórico. Lembre-se de Mara Fossoni“As ferramentas antigas que preservamos recebem um cuidado especial porque, além de úteis, também devem ser bonitas. As ferramentas que vêm depois são menos sofisticadas porque são certamente muito mais simples, mas no final são todas um pouco semelhantes.”

