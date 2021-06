Durante o verão é fácil dedicar mais tempo às caminhadas noturnas e, portanto, a hábitos de sono ruins que são difíceis de abandonar depois. Acontece que você não consegue dormir cedo à noite e se pega acordando de manhã cansado e sem forças para enfrentar o dia.

Maus hábitos são difíceis de morrer

Durante o verão é fácil se deixar levar e se dedicar um pouco mais à vida noturna. E então acontece que você altera seus ritmos de vigília e sono, descobrindo-se incapaz de adormecer cedo à noite e sentindo-se cansado pela manhã. Não é fácil regressar a ritmos saudáveis ​​e muitas vezes acontece que recorres a remédios naturais que nem sempre surtem efeito.

Porém, segundo os especialistas, haverá uma maneira de dormir à noite e acordar cheio de energia que só requer um pouco de determinação e perseverança.

Veja como mudar seus hábitos de sono e, finalmente, dormir cedo

Na verdade, um grupo de pesquisadores havia criado um “tratamento” que permitia mudar os ritmos da vigília e do sono em apenas três semanas. Portanto, será necessário seguir as seguintes instruções:

a) ir para a cama pelo menos duas horas mais cedo do que o habitual, na tentativa de evitar a exposição excessiva a fontes artificiais de luz;

b) deixar as persianas do quarto abertas e fazer soar o alarme pelo menos duas horas antes do normal;

c) comer nos mesmos horários do dia, tomar o desjejum assim que se levantar da cama e jantar o mais tardar às sete da noite;

d) se você é atleta, não faça exercícios após a manhã e se abstenha de café a partir das três;

e) evitar cochilos à tarde e tentar “cochilar” a partir das 16h;

f) Por fim, manter os mesmos ritmos sono-vigília ao longo da semana, inclusive feriados.

Ele Ela estúdio, relatado em um conhecido periódico acadêmico, permitindo que um grupo de 22 pessoas obtivesse resultados significativos. Na verdade, essas pessoas conseguiram mudar seus ritmos, levantando-se e dormindo duas horas antes do normal. Um resultado encorajador que pode ajudar muitas pessoas que não conseguem dormir cedo à noite.

