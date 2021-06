Precisamos de uma aliança de especialistas contra a pseudociência – Corriere.it

Algumas semanas atrás, Carlo Rovelli chamou a atenção para o que está acontecendo com Sylvie Koyaud, uma jornalista científica que acabou sendo julgada por expor pseudociência. Um caso semelhante ao em que se envolveu o físico inglês Simon Singh, que após severos sofrimentos culminou em um Reforma da chamada lei de difamação. Então, escrevi sobre uma invasão real da pseudociência e uma ameaça à democracia, bem ciente de que meu aviso pode parecer exagerado para muitos. Então, O Senado da República aprova DDL 988Quem teve a senadora Elena Cattaneo Em vão tentei parar já há um anoque ele rotulou com um Uma carta indignada e confusa alguns dias atrás.

Nos dias imediatamente seguintes, notei que vários colegas compartilharam esta notícia chocante: Política que favorece o uso do dinheiro público em benefício de um culto esotérico de marca registrada, prejudicando a saúde mental do país. Como eu temia, esse episódio leva ao anúncio dessa fraude científica, como Elena Cattaneo francamente sabe disso.

De minha parte, porém, questionei a conveniência de falar dessa seita esotérica em particular, ou com o Relator Majoritário do Projeto de Lei 988 (Senador Tariko), e respondi-lhe negativamente, isso levou a um estado muito e imerecido. A visão nociva dessas práticas. Que, na verdade, independentemente do impulso do debate público, é visto no mesmo nível de conhecimento comum e se confunde com o sagrado direito de acreditar no que amamos.

em vez de, Eu me perguntei por que nós, na comunidade científica, não podemos falar com uma só voz. A indignação da senadora Elena Cattaneo, a zombaria do presidente da Accademia dei Lincei Giorgio Parisi (Por que você não enterra os anões do jardim no subsolo?), Serve apenas para pintar um estado de conflito entre ciência e pseudociência, que na realidade não existe, apenas já que não há debate sobre tela plana esférica versus terrestre. Existem apenas terráqueos planos, mas não há debate, simplesmente porque cada criança na escola primária pode provar hoje, com um simples experimento, que a Terra é esférica.

Uma reflexão interessante nesta área é Ettore Sinscalchi, o que, em minha opinião, define corretamente a incapacidade da comunidade científica de comunicar a complexidade de algumas questões de forma política. Ou seja, é concebível que os técnicos levantem os braços para defender a racionalidade, e não para traduzir o conhecimento de que são especialistas em pensamento democrático e prática política, como deveria ser. Siniscalchi está então completamente errado quando minimiza o efeito dos planos confusos entre ciência e pseudociência na sociedade, inadvertidamente contribui para a ideia de que as organizações por trás dessas práticas são fundamentalmente inofensivas e não consegue entender as aberrações e estados profundamente antidemocráticos que lhes estão subjacentes.

Uma das funções da democracia é justamente cuidar desses detalhes tão importantes, como evidencia o editorial de Paolo Mieli publicado recentemente neste jornal. O que falta, porém, é a voz da comunidade científica, que seja confiável e precisa, e que tenha um lugar e um papel muito claros na sociedade civil. Isso nós, cientistas, não podemos fazer neste momento.

Infelizmente, temos que observar que A comunidade científica tem dificuldade em se pensar como um órgão independente da política, A política que você deve enfrentar para tomar decisões informadas no interesse da sociedade civil. A voz dos indivíduos não é suficiente e não deve substituir a voz da sociedade: o que a ciência diz pode ser diferente do que dizem os cientistas individuais, porque precisamente o significado e o poder da ciência em sua própria essência e de ser uma sociedade são constantemente confrontados. Esse é basicamente o problema real, e não é que haja charlatões que sempre estarão lá, e eles sempre terão aqueles para ouvir.

Porque a ciência não tem soluções milagrosas. Enquanto a pseudociência tranquiliza e promete milagres de salvaçãoDentro de um sistema de objeções sectárias que os protege de qualquer objeção. Mas o preço a pagar pela pseudociência não é apenas o preço (crescente) do produto fraudulento, mas a confiança na própria sociedade civil, com consequências desastrosas para o cidadão que se isola cada vez mais e se desliga das competências, a ponto de se tornar o consumidor – o modelo de mercado ideal (mercadoria e ideologia), pois não há mais controle de qualidade. Todas as indicações estão aí: é hora de repensar seriamente o papel político do conhecimento.