Significado da biologia como ciência da vida

Significado de Biologia: a ciência da vida

O termo biologia vem das palavras gregas βίος, bios = “vida” e λόγος, lògos = “estudo”). O significado da biologia está contido no estudo dos organismos vivos e seu funcionamento; Na verdade, inclui a classificação das várias formas e examina o complexo de fenômenos que as caracterizam do ponto de vista bioquímico, fisiológico, genético e ecológico. Especificamente, o significado de biologia refere-se ao estudo e análise dos processos físicos e químicos de fenômenos que caracterizam os sistemas vivos, incluindo bioquímica, mecanismos moleculares, genética, anatomia e fisiologia, bem como processos emergentes como adaptação, desenvolvimento, evolução , e interações entre organismos, vida e comportamento.

Figura 1 – O significado da biologia e o trabalho do biólogo. [Fonte: https://simax.ru/]

Consolidação de conceitos sobre o significado da biologia

Apesar da grande complexidade da disciplina, existem alguns conceitos unificadores relacionados ao significado da biologia que organizam seu estudo e pesquisa: de fato, a biologia reconhece a célula como a unidade básica da vida, e os genes como a estrutura básica da herança e darwinismo evolução por seleção natural como um processo que regula o nascimento e a extinção das espécies. Todos os seres vivos, unicelulares e multicelulares, são sistemas abertos que vivem transformando energia e reduzindo a entropia local do sistema para regular seu ambiente interno e manter um estado energético estável chamado homeostase. O significado da biologia é tudo sobre a pesquisa que usa o método científico para testar a validade de uma teoria de maneira racional, imparcial e repetível, que consiste em formular hipóteses, experimentos e, posteriormente, analisar dados para provar a validade ou invalidade de uma pesquisa científica. teoria.

características dos sistemas biológicos

Cada organismo vivo possui um conjunto de características que o distinguem de um organismo não vivo. O significado da biologia está anexado aqui!

Algumas das principais características estão listadas abaixo:

Os seres vivos são formados por células

Os seres vivos crescem e se desenvolvem

Os seres vivos se reproduzem

Organismos vivos regulam seu próprio metabolismo

Organismos vivos realizam reações delicadas para garantir a homeostase

Os seres vivos respondem a estímulos

Os seres vivos possuem informação genética

Populações de organismos estão sujeitas à evolução

A chave para as diferenças entre coisas vivas e não vivas é a organização. Todo organismo é feito de diferentes partes que cooperam harmoniosamente: segue, portanto, uma organização estrita. A manutenção de estruturas ordenadas requer uma alta demanda de energia, e é justamente nessa energia que se concentra o segredo da vida, assim como o significado da biologia.

Fundamentos da Biologia

O aspecto primário que distingue um organismo vivo de um objeto inanimado é a capacidade de se reproduzir gerando outros organismos com as mesmas características básicas, que são controladas por um programa genético. A importância da biologia como ciência da vida está concentrada aqui. Os organismos vivos estão em constante transformação, ou seja, reações químicas, às quais retornam as atividades essenciais à manutenção da vida. Entre eles estão a produção de energia para o movimento muscular, a digestão dos alimentos, bem como a produção de substâncias secretadas pelas células glandulares. A vida dos próprios organismos vivos depende dessas reações químicas: de fato, se elas pararem, células e organismos morrem em poucos instantes.

Graduação em Ciências Biológicas

o Um curso de graduação de três anos O Programa de Mestrado em Ciências Biológicas visa formar uma figura profissional capaz de lidar com os problemas da sociedade moderna que têm grande impacto na vida humana, bem como nos vários organismos que habitam a Terra. Também visa fornecer um conhecimento básico sólido nas principais áreas de emprego e investigação do significado da biologia em todas as suas formas. Parece adequado para posteriores estudos aprofundados e especializações também com acesso a estudos universitários de segundo nível na área biológica (mestrado ou mestrado).

Objetivos educacionais da CdL em ciências biológicas

O curso de licenciatura visa fornecer um forte conhecimento de base dos principais setores das ciências biológicas. Os estudos preocupam-se em aprofundar o significado da biologia como investigação de aspectos teóricos e experimentais que sejam úteis para inclusão nas atividades de trabalho e que exijam o domínio do método científico. Os percursos de estudo permitem aos alunos e às alunas desenvolverem um bom domínio das metodologias e técnicas inerentes aos domínios relevantes da investigação científica, com vista a uma compreensão criteriosa do significado da biologia, oferecendo sobretudo uma preparação adequada para a assimilação dos conhecimentos científicos e avanços tecnológicos e para o correto conhecimento e tratamento dos organismos.

