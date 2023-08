O grande erro que você comete todas as manhãs: sabota seu foco e níveis de energia

Muitas vezes, um erro é cometido sem pensar, mas pode prejudicar o foco e os níveis de energia do dia.

Começar cada dia com a energia certa e uma mente ativa é sempre o melhor caminho a percorrer. Com efeito, desta forma é possível Tire o melhor proveito do trabalho e estudo De forma mais geral, em qualquer atividade que seja realizada.

Para poder desfrutar de uma mente alerta e da capacidade de pensar com clareza, é muito importante não cometer um crime O grande erro que muitas vezes acontece por falta de tempo Ou porque estou envolvido na rotina diária. Um erro que pode prejudicar os níveis de desempenho ao longo do dia.

O que há de errado que pode prejudicar o desempenho do seu dia

Muitas pessoas, em parte por distração e em parte por falta de tempo, costumam pular o café da manhã. Um gesto aparentemente insignificante que pode ser resgatado o mais rápido possível, mas na verdade pode definir o tom para o resto do dia. Para começar da melhor maneira possível e ter uma mente clara capaz de lidar com qualquer situação (comercial ou não), é necessário Você está cheio de energia assim que acorda. Recheio que só se consegue com um pequeno-almoço equilibrado e nutritivo.

Quando você opta por ignorá-lo, está, na verdade, sujeitando sua mente a uma sobrecarga de energia. Depois da noite, de fato, os neurônios precisam de uma nova carga que só o café da manhã (que obviamente depende dos alimentos certos) pode fornecer. Ao mesmo tempo, a energia física também falha e Esta combinação revela-se verdadeiramente desestabilizadora para todo o organismo. Resultados? Além de ter um desempenho inferior e menos preparado para resolver questões ou problemas normais, facilmente se sentirá esgotado, de mau humor e com pouca vontade de continuar o dia.

Todos os vestígios que podem ser eliminados simplesmente começando com um café da manhã nutritivo e balanceado como aquele servido com uma fatia de pão integral com iogurte e geléia ou torrada de abacate feita com Um superalimento que também ajuda a perder peso. E novamente de um muffin de proteína ou torrada simples. Tudo com café sem açúcar ou com uma bebida à sua escolha. Assim, a regra de ouro é Você não está mais limitado apenas ao café normal Mas mime-se com um café da manhã de verdade antes de sair de casa. O resultado será que você não vai querer mais ficar sem ele.