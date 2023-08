Para trampino de ônibus em nome da ciência

de1 a 3 de setembro em Strampino A ciência volta ao centro das atenções com “Strampinaria – louca por ciênciaprojeto de Quadro – anomalias científicasPatrocinadas Município de Strambino E patrocinado Cidade metropolitana de Torino.

a tarde Domingo, 3 de setembroDentro do contexto de Plano Pums-Urbano para Mobilidade Sustentávela cidade urbana, novamente este ano, está fazendo novamente Serviço de ônibus gratuito Folhas de Torino Porta Nova – através do lado bonito Às 14h00Com o retorno de Strambino A hora é 19h00 no final dos eventos. o serviço livre Mas você tem que reservar ligando para o link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-navetta-per-strambinaria-domenica-3-settembre-2023-689886006617?aff=oddtdtcreator

O objetivo é incentivar as viagens em grupo, limitar a circulação de veículos particulares e permitir a participação em eventos também para segmentos do público que não utilizam automóveis.

“Strambinaria – Folle di Scienza” regressa este ano pela sexta vez no seu espírito: Multidão científica Que reúne a comunidade editorial científica em Strampino durante três dias de ação construindo e vislumbrando o futuro próximo da comunicação científica e estranho Que sábado à noite e domingo à tarde põem imediatamente à prova as competências dos editores, envolvendo o público em apresentações, conferências e workshops abertos a todos.

“É um orgulho”, declara Sónia CamporsanoE Prefeito de Strampino E Conselheiro da Cidade Metropolitana de Turim responsável pelo desenvolvimento econômico e turismo – Realizar um grande evento nacional dedicado à ciência, que é uma grande oportunidade para os moradores de nossa pequena cidade discutirem.

Programa completo e todos os detalhes logísticos em www.follediscienza.it