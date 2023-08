Problemas de estômago, esses alimentos prebióticos são uma dádiva de Deus para o seu intestino

Há muitas pessoas com problemas estomacais e esses são os alimentos prebióticos para comer imediatamente.

a quem enfrentar Problemas de estômago E você quer promover um sistema digestivo saudável, é encorajador saber que existem muitas alternativas alimentares ricas em prebióticos de Inclua em sua dieta. Os prebióticos representam uma classe de nutrientes que promovem o crescimento e a atividade de bactérias benéficas no intestino, contribuindo assim para um sistema digestivo saudável. Escolha alimentos como alho, cebola, banana, espargos, A aveia e as leguminosas podem ajudar a estimular o crescimento de uma flora intestinal equilibrada, melhorar a digestão e absorver melhor os nutrientes. A escolha cuidadosa desses alimentos prebióticos pode proporcionar alívio e promover a saúde Um sistema digestivo mais saudável.

Quais são as causas dos problemas estomacais?

o Problemas digestivos Eles podem surgir de várias fontes e causar grande desconforto. Motivos doenças do estômago Heterogêneo e pode decorrer de vários fatores. Um componente essencial é a nutrição. O consumo excessivo de alimentos condimentados, gordurosos ou ricos em fibras pode levar ao diabetes Causa irritação estomacal. Uma infecção bacteriana, viral ou parasitária, como gastrite bacteriana ou gastroenterite, pode Causa sintomas desagradáveis.

estresse e ansiedade Eles podem afetar a função do sistema digestivo, causando sintomas como azia ou azia. Condições médicas, como refluxo gastroesofágico, úlceras ou síndrome do intestino irritável Também está entre as possíveis causas. A consulta médica é necessária para determinar a origem específica dos problemas digestivos e planejar o tratamento adequado.

Alimentos prebióticos para dores de estômago e dores: estes são os melhores

emaranhamento entre Opções gastronômicas e luxuosas Corpo e mente são totalmente estudados com maior clareza e foco. Lidar com o tema dos prebióticos é um desafio, pois ainda falta Um banco de dados globalO que converge com os resultados de pesquisas em andamento ao redor do mundo. No entanto, estamos vendo um progresso contínuo, conforme evidenciado pelo relatório apresentado pelos pesquisadores de alimentos daUniversidade da Califórnia durante o período recente Conferência de Nutrição 2023.

Este estúdio não apenas filma Luz sobre a quantidade mínima diária de prebióticos exigidos dos alimentos, fixado em 5g. Identifique também os alimentos que podem traz benefício para o nosso sistema digestivo. Das mais de 3.000 opções de alimentos analisadas, elas se destacam 13 Que se destacam como excelentes fontes de prebióticos. Vamos agora explorar os detalhes dessas descobertas.

O dente-de-leão aparece no topo da lista de nutrientes que favorecem os micróbios intestinais, seguido por Alcachofra de jerusalemalho, chalotas, cebolas inteiras, rodelas de cebola, natas, feijão frade, espargos É grão de Café da manhã completo Rico em fibras, sem adição de açúcar ou adoçantes. Cada um desses alimentos oferece quantidades de prebióticos que variam de: 240 a 50 miligramas por gramaSabendo que a menor dose efetiva para o organismo é de 50mg/grama.