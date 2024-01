Esta ferramenta muito útil para a saúde provavelmente já está no seu telefone: veja como ativá-la e poucas pessoas sabem disso

Até um telefone celular, se usado da maneira correta, pode melhorar nossa saúde principalmente graças a uma determinada ferramenta.

Dado o tempo que passamos com nossos celulares nas mãos, é uma boa ideia utilizá-los em benefício da nossa saúde. Vamos ver como fazer isso.

A maioria de nós passa várias horas por dia com nossos celulares nas mãos. Durante o dia para ligações ou mensagens de trabalho, e à noite para conversar no WhatsApp com amigos ou navegar nas redes sociais. Algumas pessoas até usam o celular em cima da mesa e o mantêm na mesinha de cabeceira à noite. Como em tudo, o problema não é o celular, mas sim o seu uso ou uso indevido.

A tecnologia foi criada para simplificar e melhorar a vida humana. Portanto, se for utilizado da maneira correta e a nosso favor, que assim seja. Principalmente porque usamos nossos celulares tantas horas por dia, por que não aproveitá-los ao máximo? Existe uma função que pode melhorar significativamente a nossa saúde.

Veja como melhorar sua saúde graças ao seu celular

E se eu lhe dissesse que você poderia melhorar drasticamente seu estado de saúde atual graças ao seu celular? Você acha que ele é? No entanto, é possível. Você apenas tem que fazer isso Ative uma função que já existe no seu telefone. Vamos ver o que fazer.

Todos nós associamos telefones celulares a chamadas e mensagens de trabalho ou bate-papos e redes sociais. Portanto, associamos isso ao estresse ou ao entretenimento. Mas é certo que nenhum de nós costuma associar o smartphone ou iPhone à saúde. E também porque sempre ouvimos que passar muitas horas com o celular na mão é muito ruim.

Prejudica a visão, pode causar artrite nos dedos e pode facilitar o fenômeno de ansiedade, tensão e insônia. Então, como os telefones celulares podem melhorar nossa saúde? De uma forma muito simples: graças ao pedômetro. Esta função já está presente em todos os smartphones. Basta ativar a função para monitorar sua atividade física diária.

Se você possui um smartphone Samsung A função pedômetro ainda não está instalada, mas você pode Baixe-o gratuitamente na Play Store. No entanto, se você tiver um smartphone Huawei, basta ir ao aplicativo Health – o aplicativo com o ícone em forma de coração – tocar em Avançar e depois em Aceitar. Assim, um menu será aberto e você terá que selecionar a quantidade de passos que deseja realizar todos os dias. Após escolher o número, clique em Concluir.

no fim Se você tem um iPhone nem precisa ativar o pedômetro, pois ele já vem ativado por padrão. Lembre-se que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, devemos manter uma boa saúde Caminhe pelo menos 8.000 passos diariamente. Parece impossível para você? não. Comece subindo as escadas em vez de usar o elevador. Desça do ônibus algumas paradas mais cedo, leve o cachorro para passear pelo menos duas vezes por dia e pronto.