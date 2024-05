Geórgia, depois dos protestos vem o veto do presidente à “lei russa” contra influências estrangeiras

O parlamento georgiano finalmente aprovou-a na terça-feira passada, mas hoje a controversa lei sobre a influência estrangeira foi vetada pelo Presidente Salome Zurabishvili. A controversa lei, semelhante à da Rússia, exige que os meios de comunicação social e as ONG se registem como “que defendem os interesses de uma potência estrangeira” se receberem mais de 20% do seu financiamento. […]

O Parlamento georgiano aprovou-o finalmente na passada terça-feira, mas hoje foi alvo de grande polémica Lei de influência estrangeira Vir veto Do presidente Salomé Zurabishvili. A polêmica lei é semelhante àquela russoOs meios de comunicação social e as ONG serão obrigados a registar-se como “Perseguir os interesses de uma potência estrangeira“Se eles receberem mais de 20% do que é deles Financiamento do exterior. Zurabishvili disse no início desta semana que estava estudando Direito.inaceitável“.

A maioria pode anular o veto. partido no poder, Sonho georgianoNo entanto, ele tem um A maioria é suficiente para anular um veto A expectativa é que isso aconteça nos próximos dias. O governo georgiano insiste que a lei visa fortalecer… Transparência E refrear o que ele considera A Influência estrangeira prejudicial no país. Os críticos do projeto dizem que a medida é muito semelhante àquela que o Kremlin usa para silenciar os oponentes.

Protestos de rua – “Vetei a lei ‘russa’”, disse Zurabishvili. Em 14 de maio, o parlamento foi concluído. Briga A polêmica lei foi aprovada no Conselho em terceira e última leitura, enquanto permaneceu vários dias fora do prédio Milhares de pessoas saem às ruas Para se opor à decisão. Eu também’União Europeia Geórgia alertou contra a aprovação Também lança dúvidas sobre a adesão do país à União Europeia.

“É a lei russa” – “Esta lei é russa em sua essência e espírito. Isso contradiz nossa situação constituição E tudo Padrões europeusrepresentando assim um Um obstáculo no nosso caminho europeuA Presidente georgiana afirmou, explicando as razões que a levaram a usar o seu veto (anteriormente anunciado) à lei aprovada pelo Parlamento de Tbilisi. “Isso é um veto Legalmente correto Será apresentado hoje ao Parlamento: é um texto que não pode ser alterado ou melhorado e, portanto, o veto é muito simples. Esta lei deve ser revogada“, concluiu Zurabishvili.

O que diz a decisão – o Texto anti-ONGDa mesma forma, acontece em outro país Presidente russo Vladimir Putin Ou emHungria para Viktor OrbánObriga os meios de comunicação social, as organizações não governamentais, os órgãos de comunicação social e os movimentos civis a inscreverem-se na lista.Agentes estrangeiros“Se 20% do seu dinheiro vier do exterior, desta forma, como aconteceu no caso russo, o objectivo é silenciar a oposição interna, elevando esta oposição a um nível.” Lista negra.