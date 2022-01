Uno scalatore italiano, Corrado “Korra” Pesce, 41 anni, guida alpina, è bloccato da ieri sul Cerro Torre, vetta di 3128 metri in Patagonia, dopo essere rimasto gravemente ferito da una valanga lungo la parete est. A notícia, rimbalzata em queste minério sui social dall’Argentina, é confermata dalle guia alpino de Chamonix, pomba Pesce, originário de Novara, vive ormai da anni. Le notizie sono frammentarie, ma sembra che l’italiano – un alpinista esperto, protagonista di numerose imprese e profondo conoscitore delle Ande Argentina – abbia trovato riparo in piccolo rifugio sulla parete della Inglemontagna degli chi

Il Cerro Torre na Patagônia, sul confine tra Argentina e Cile

Segundo o site especializado em Montagna.tv, a situação é mais grave: “Un novo aggiornamento da Ahora Calafate fa perdere ogni speranza. L’elicottero dell’esercito è riuscito questa mattina a allevacuare Tomandás ‘a allevacuare Tomandás, am ‘all evacuare Tomandás’ trasferito in ospedale.. Purtroppo, sottolinea Montagna.tv, “se você tiver que decidir interromper as operações de futebol, volte a recuperar a caixa dos ingleses Corrado Pesce, “em quanto não há possibilidade de sopravvivenza”. l’attrezzatura e Pesce, che non può muoversi, avrebbe riportato delle ferite molto gravi: “Korra”, dunque, resterà per ora sul Cerro Torre.

“La situazione è difficile. Le cattive condizioni meteo, the strong wind and the scarsa visibilità, stanno condizionando i soccorsi”, spiegano le guide alpino di Chamonix spiegando di essere in contacttto “con amici posto sono”. “Siamo in contatto per capire quando la spedizione di salvataggio potrà ripartire – dicono le guide alpino di Chamonix – Seguiamo la situação con apprensione”.