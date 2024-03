Apenas uma menina sobreviveu ao acidente

Um dramático incidente Aconteceu em África do SulCadê? ônibus Que levava os fiéis rumo à Páscoa caiu de um Ponte Ele pegou fogo, causando pelo menos 45 mortos. A tragédia ocorreu em uma passagem de montanha na província Limpopocerca de 380 quilômetros ao norte Joanesburgo. O único sobrevivente foi uma menina de 8 anos.





O trágico acidente ocorrido na África do Sul provocou a morte de 45 pessoas

O autocarro teria saído do Governo Provincial do Limpopo Ponte Mamatlakala E será assim Caiu por 50 metroAté que pousou num vale e explodiu. Traga de volta Lapress.

a única Ele sobreviveu Pois o acidente seria um menina de 8 anos, que atualmente está recebendo tratamento médico. Ele irá relatar Lesões serias.

O acidente ocorreu na região do Limpopo, cerca de 380 quilómetros a norte de Joanesburgo





As pesquisas estão em andamento, mas são muitas Cadáveres Eu sou Queimado além do reconhecimento Ela fica presa dentro do carro.

O ônibus caiu da ponte

As autoridades locais disseram acreditar que o ônibus vinha de um país vizinho Botsuana Na direção Cidade de Moria, África do SulQual é um host popular Viagem de Páscoa.

Talvez você possa estar interessado Ônibus Flixbus envolvido em acidente na rodovia A1 entre Modena Sud e Valsamoggia: passageiro de 19 anos morre

De acordo com relatos de ReutersO carro teria caído da ponte Mamatlakala perto de um ponto conhecido como Mokopane. Depois de cair, pegou fogo imediatamente.





Parece que o motorista tem Ele perdeu o controlecolidiu com as barreiras da ponte.

Ministro dos Transportes Sindício Chikunga O Departamento Nacional de Transportes disse que ele estava na província de Limpopo numa campanha de segurança rodoviária e alterou os planos de visitar o local do acidente.

Talvez você possa estar interessado Pelo menos 17 pessoas morreram em um acidente entre dois ônibus em Honduras: 14 ficaram feridos em uma colisão direta, 4 deles em estado grave

Chikunga declarou isso As causas do acidente estão sendo investigadas Ele apresentou suas condolências às famílias das vítimas.





Acidentes de trânsito aumentam no país durante o feriado da Páscoa

O governo sul-africano alerta frequentemente para o perigo de acidentes rodoviários durante… Feriado da Páscoa, Um período particularmente movimentado E perigoso Para viagens rodoviárias.

No ano passado, mais de 200 pessoas Eu sou morte Em acidentes apenas durante as férias da Páscoa.

lá Igreja Cristã Sionista Sua sede está localizada em Moriá A peregrinação a este local atrai centenas de milhares de pessoas de toda a África do Sul e países vizinhos. Este ano é a primeira vez que o Hajj acontecerá depois da Páscoa pandemia de COVID-19.