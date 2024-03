O serviço de inteligência interno russo, o FSB, frustrou um ataque terrorista na cidade de Stavropol, no sudoeste do país.Durante uma marcha massiva. A agência de notícias TASS escreveu isto, uma semana após o ataque à Câmara Municipal de Krokos, em Moscovo, explicando que a ação foi preparada por “três cidadãos de um dos países da Ásia Central”.

“O FSB suprimiu as actividades terroristas de três cidadãos de um país da Ásia Central que pretendiam cometer um acto terrorista através de uma explosão num dos locais mais movimentados da Rússia”, afirma o memorando emitido pelo Gabinete de Relações Públicas do FSB. Território de Stavropol.” Componentes de um dispositivo explosivo caseiro e produtos químicos foram apreendidos em poder dos presos.

Ataque a Moscou, últimas notícias

Os homens-bomba da Prefeitura de Crocus estavam indo para a Ucrânia após o massacre para reivindicar sua recompensa. Foi o que afirmou a comissão russa que investiga o ataque à sala de concertos de Moscovo.

O memorando do comité de investigação afirmava: “Com base nas instruções do coordenador, e depois de cometerem o massacre, os terroristas dirigiram-se para a fronteira russo-ucraniana. Tiveram de atravessá-la e chegar a Kiev para receber a recompensa que lhes foi prometida”. Foi relançado pela agência de notícias RIA Novosti. O memorando continua dizendo que “a investigação está em andamento e estão sendo tomadas medidas para verificar o envolvimento de autoridades ucranianas na organização e no financiamento do ataque terrorista”.

Entretanto, as autoridades russas prenderam o nono suspeito do ataque da última sexta-feira. Novosti informou isto, explicando que o acusado admitiu a sua culpa perante o Tribunal Basmani e permanecerá em prisão preventiva até 22 de maio.

Prisões no Tajiquistão

As autoridades tajiques prenderam 15 pessoas sob suspeita de planear ataques terroristas durante o feriado de Nowruz. A informação foi noticiada pela RIA Novosti, fonte dos serviços especiais da ex-república soviética, que informou que as autoridades estão a investigar possíveis contactos com os autores do ataque à sala de concertos Crocus, em Moscovo, que também são tadjiques. nacionalidade.

A fonte disse: “Os serviços especiais do Tajiquistão prenderam 15 residentes de Dushanbe e Khedat que planejavam ataques terroristas durante o feriado de Nowruz. Os investigadores estão agora verificando suas ligações com as pessoas que cometeram o ataque terrorista no Crocus Concert Hall em 22 de março.” .