Os caças italianos Eurofighter interceptam aviões russos que sobrevoam o Mar Báltico, num duplo confronto das provocações de Moscovo contra a NATO.

Uma barragem de mísseis e drones sobre a Ucrânia, 99 deles numa noite, 84 dos quais foram interceptados e destruídos pela defesa aérea de Kiev. Isto foi suficiente para alertar os combatentes da NATO na Base Aérea de Malbork, na Polónia, para lançarem uma operação, tecnicamente chamada de “scramble”, para descolar e interceptar aeronaves potencialmente hostis. Tal como aconteceu nas últimas 24 horas com os Eurofighters italianos da 4ª Asa da Força-Tarefa Aérea, que foram solicitados a interceptar aeronaves sobre o Mar Báltico ontem e quinta-feira de manhã, que se tornou um mar muito quente, ignorado, entre outras coisas, pelo enclave russo de Kaliningrado entre Lituânia e Polónia. Além disso, o ministro da Defesa romeno informou que foram encontrados fragmentos de um drone na ilha da Grande Braila, em terras agrícolas a cerca de 20 quilómetros da fronteira oriental.

Guerra, a Rússia pode atacar a Europa? Alerta TASK e áreas vulneráveis, do Corredor Suwalki à Transnístria

Luta pelo Mar Báltico, ultimato da NATO

O Centro de Comando de Operações Aéreas da OTAN (CAOC) baseado em Udem, Alemanha, deu o alarme, e as aeronaves italianas da TFA, operando no âmbito da missão de Policiamento Aéreo Reforçado da OTAN, executaram todos os protocolos e procedimentos estipulados. Nossas quatro aeronaves vêm da 4ª Ala em Grosseto, da 36ª Ala em Gioia del Colle, da 37ª Ala em Trapani e da 51ª Ala em Istrana. Estas são as tripulações colocadas sob a autoridade nacional direta do Comando de Operações das Forças Combinadas (Covi), destacadas, com todo o pessoal de apoio, no campo de aviação de Kroliw, em Malbork, trabalhando “cotovelo a cotovelo” com a Força Aérea Polaca para proteger o nordeste da Polónia. flanco. Aliança. «Itália – explica o General Dino Tricarico, ex-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, conselheiro militar de três primeiros-ministros e de um. 2 militares nascidos na Guerra do Kosovo – o país mais diligente no contributo da Solidariedade Atlântica para o reforço da defesa aérea dos países limítrofes da Frente Oriental da Aliança e que não estão bem equipados ou equipados para monitorizar constantemente o seu espaço aéreo: Roménia, Polónia, Estónia , Letónia, Lituânia, à qual se acrescenta a Islândia ”

Regras de engajamento da OTAN

A Polícia Aérea alterna entre aeronaves F-35 e caças Eurofighter, que fomos os primeiros a utilizar nesta atividade. “Eles estão a agir de acordo com as regras de envolvimento da NATO em tempos normais, com base no princípio de que abater uma aeronave que viola o espaço aéreo é mais arriscado e implica consequências mais prejudiciais, em vez de protestos subsequentes através dos canais diplomáticos, sobre a sua invasão. Região . Portanto, os intrusos são abatidos apenas em dois casos: em legítima defesa da nossa aeronave, ou se estiverem realizando um ato hostil inequívoco, como atingir um alvo ou abrir um buraco de bomba.” A aeronave é cercada, identificada e notificada. com sinais para sair da área. “Outro surge por trás dele, e se for preciso, atira enquanto o que está à sua frente se agacha.” Mas o General Tricarico explica que os cuidados, na sua opinião, “são excessivos em comparação com os riscos reais, porque Putin certamente não pode agora ter intenções hostis em relação aos países da OTAN.” Não é apropriado que ele as tenha. E não há outras bases aéreas importantes não apenas nos países bálticos, mas também na Roménia, perto de Constanta, que é uma base importante para o controle aéreo naval de todo o Mar Negro.

Fragmentos de um drone russo na Romênia: restos mortais encontrados em uma fazenda no Danúbio. Bucareste: “A investigação está em andamento”

Aeronaves da coalizão

Ontem, foram ativadas as medidas de segurança necessárias para proteger o espaço aéreo polaco.” Na prática, os aviões da coligação levantaram voo juntamente com aviões nacionais polacos. Um pouco semelhante ao que aconteceu no passado dia 24 de março, quando um míssil de cruzeiro entrou no espaço aéreo polaco durante 39 segundos. Os ucranianos, dos 99 mísseis e drones, 84 foram interceptados e destruídos: 58 drones iranianos e 26 mísseis, para ser exato.

Anual

Ontem, portanto, completou-se um ano desde a detenção do jornalista americano Ivan Gershkovitch, correspondente do Wall Street Journal em Moscovo, que foi ontem libertado com uma primeira página em branco para simbolizar o silêncio forçado do seu companheiro de prisão. “Continuaremos a trabalhar todos os dias para a sua libertação”, disse o presidente Biden. “Continuaremos a condenar e a impor custos às tentativas da Rússia de usar os americanos como moeda de troca.” Outro prisioneiro americano é o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, condenado a 16 anos de prisão por espionagem. Nos últimos meses, a jogadora de basquete Brittney Griner foi trocada pelo traficante de armas russo Viktor Bout. Agora Putin quer o regresso de Vadim Krasikov, o agente russo 007 que matou um desertor checheno na Alemanha. Poucos dias antes da morte de Navalny, as negociações sobre a troca do líder da oposição de Putin por Krasikov pareciam ter sido encerradas. As negociações relativas a Gershkovitch continuam sob investigação.